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Presentan la 1ra. Copa Golden Cup

Reunirá a equipos del país en categorías de la rama varonil y femenil

Por Romario Ventura

Julio 01, 2026 03:00 a.m.
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Presentan la 1ra. Copa Golden Cup
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      Con el objetivo de impulsar el desarrollo del futbol de fuerzas básicas y consolidarse como un referente nacional, fue presentada oficialmente la primera edición del Torneo Nacional Infantil y Juvenil "Copa Golden Cup", certamen que se disputará del 17 al 20 de septiembre y que contará con el respaldo de la Liga Tangamanga.

      La presentación estuvo encabezada por Luis Javier Mireles, director operativo del torneo, acompañado por Alejandro Viera, director general; Ramiro Ortiz, director comercial; Tránsito Olvera, director administrativo, así como los exfutbolistas potosinos David Rangel y René Isidoro García, quienes respaldaron esta iniciativa enfocada en el crecimiento del balompié formativo.

      Durante la rueda de prensa se informó que la competencia reunirá equipos de distintas partes del país en categorías varoniles que abarcan desde los nacidos en 2010 hasta 2020. En la rama femenil participarán tres divisiones: Mayor (2007 y anteriores), Intermedia (2010 y menores) y Menor (2013 y menores).

      Uno de los aspectos más destacados del torneo será su formato de competencia, ya que cada equipo tendrá garantizados al menos cinco partidos, además de que los entrenadores deberán dar participación a todos los jugadores registrados durante cada encuentro, buscando fomentar el desarrollo deportivo y la inclusión de todos los integrantes de los planteles.

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      El calendario establece que el sorteo oficial se realizará el 11 de septiembre. Las primeras dos jornadas se disputarán el 17 de septiembre, mientras que la tercera y cuarta fecha se jugarán el 18 de septiembre. Los cuartos de final y semifinales están programados para el 19 de septiembre, dejando las finales de todas las categorías para el 20 de septiembre.

      Los organizadores informaron que la inscripción tendrá un costo de 10 mil pesos por equipo.

      En cuanto a la premiación, los campeones de cada categoría recibirán un trofeo exclusivo, además de medallas premium para los equipos que finalicen en el primero y segundo lugar. También se reconocerá al campeón de goleo, al equipo menos goleado y al conjunto que destaque por su Fair Play, el cual será premiado con balones conmemorativos.

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