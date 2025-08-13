Presentan Serial Trial de Tlaxcala
Tendrá un recorrido por las calles más emblemáticas de la capital potosina
Este próximo domingo 17 de agosto se celebrará una nueva edición del Serial Trail Mágico del Barrio de Tlaxcala 2025, una carrera que combina deporte, historia y cultura en un recorrido por las calles más emblemáticas de la capital potosina.
El evento contará con tres rutas: 21, 10 y 5 kilómetros, con salida programada desde el Jardín de Tlaxcala a las 6:45 de la mañana. Los participantes podrán disfrutar de un circuito que atravesará puntos icónicos como las avenidas Madero, Reforma, Carranza y el Parque Tangamanga, entre otros sitios representativos.
Las inscripciones continúan abiertas tanto de manera presencial como en línea, con un costo de $400 pesos. El registro se puede realizar a través del portal epicevent.com.mx y existen descuentos especiales para inscripciones por equipos.
La organización destacó que el Serial Trail Mágico no solo busca fomentar la actividad física, sino también promover el patrimonio histórico y cultural de San Luis Potosí, invitando a corredores y familias a vivir una experiencia deportiva única.
