Presentan Serial Trial de Tlaxcala

Tendrá un recorrido por las calles más emblemáticas de la capital potosina

Por Romario Ventura

Agosto 13, 2025 03:00 a.m.
A
Este próximo domingo 17 de agosto se celebrará una nueva edición del Serial Trail Mágico del Barrio de Tlaxcala 2025, una carrera que combina deporte, historia y cultura en un recorrido por las calles más emblemáticas de la capital potosina.

El evento contará con tres rutas: 21, 10 y 5 kilómetros, con salida programada desde el Jardín de Tlaxcala a las 6:45 de la mañana. Los participantes podrán disfrutar de un circuito que atravesará puntos icónicos como las avenidas Madero, Reforma, Carranza y el Parque Tangamanga, entre otros sitios representativos.

Las inscripciones continúan abiertas tanto de manera presencial como en línea, con un costo de $400 pesos. El registro se puede realizar a través del portal epicevent.com.mx y existen descuentos especiales para inscripciones por equipos.

La organización destacó que el Serial Trail Mágico no solo busca fomentar la actividad física, sino también promover el patrimonio histórico y cultural de San Luis Potosí, invitando a corredores y familias a vivir una experiencia deportiva única.

