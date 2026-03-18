logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotos de los momentos destacados de la ceremonia de los Oscar

Fotogalería

Fotos de los momentos destacados de la ceremonia de los Oscar

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Presentó CDP sus eventos deportivos de Semana Santa

Destacan basquetbol, box, boliche, caminata, fitness 60 y más, futbol, pádel, squash y tenis

Por Romario Ventura

Marzo 18, 2026 03:00 a.m.
A
Presentó CDP sus eventos deportivos de Semana Santa

En un acto que reunió a autoridades, representantes del deporte y patrocinadores, el Club Deportivo Potosino llevó a cabo la presentación oficial de su programa de Eventos Deportivos y Sociales de Semana Santa, consolidando una de las tradiciones más importantes del calendario social y deportivo en la Capital potosina.

Durante la presentación, se reconoció el trabajo de los presidentes de las distintas comisiones deportivas y sus entrenadores, quienes serán pieza clave en el desarrollo de las actividades durante el periodo vacacional. Entre las disciplinas que formarán parte del programa destacan basquetbol del 2 al 5 de abril, box, boliche, caminata, fitness 60 y más, futbol, pádel, squash y tenis, además de la participación del comité organizador del tradicional San Luis Tennis Open comenzando del 29 de marzo al 5 de abril.

En el acto protocolario, los invitados dirigieron mensajes en los que resaltaron la relevancia de este tipo de eventos para impulsar la práctica deportiva, fortalecer la convivencia social y fomentar el turismo en la ciudad. Asimismo, se dieron a conocer los pormenores del programa de actividades, los cuales fueron acompañados por la proyección de un video promocional.

El evento fue encabezado por el presidente del club, Juan Alberto Martínez Andrade, acompañado por la presidenta de la Comisión de Sociales, Ruth Angélica Martínez López. También se contó con la presencia de autoridades municipales como Gustavo I. Robledo Guillén, representante de Relaciones Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, así como de Claudia Lorena Peralta Antiga de Turismo, y del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte, Óscar Alberto Rodríguez Salazar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La ceremonia incluyó además la participación de la Reina del club, Mónica Chevaile Sánchez, acompañada de sus princesas, así como integrantes del Consejo de Administración y directivos, entre ellos Rodrigo Malo Lozano, Daniel Leija Flores, Gerardo Rodríguez Carriedo y Gabriela López Esparza.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    AMA aplaza decisión sobre veto a funcionarios por cuotas retenidas
    AMA aplaza decisión sobre veto a funcionarios por cuotas retenidas

    AMA aplaza decisión sobre veto a funcionarios por cuotas retenidas

    SLP

    AP

    Estados Unidos ha retenido 7,3 millones de dólares en cuotas desde 2023, afectando la financiación de la AMA.

    Ciudad de México vuelve al calendario de Grandes Ligas en 2026
    Ciudad de México vuelve al calendario de Grandes Ligas en 2026

    Ciudad de México vuelve al calendario de Grandes Ligas en 2026

    SLP

    AP

    El icónico Field of Dreams albergará su tercer juego oficial de Grandes Ligas en agosto de 2026.

    Jalen Duren anota 36 puntos y lidera victoria de Pistons Detroit
    Jalen Duren anota 36 puntos y lidera victoria de Pistons Detroit

    Jalen Duren anota 36 puntos y lidera victoria de Pistons Detroit

    SLP

    AP

    Cade Cunningham sufrió espasmos en la espalda y salió en la primera mitad del partido.

    Radiohead confirma regreso a los escenarios en 2027
    Radiohead confirma regreso a los escenarios en 2027

    Radiohead confirma regreso a los escenarios en 2027

    SLP

    El Universal

    En 2026 Ed O'Brien lanzará su segundo disco solista antes del regreso mundial de Radiohead.