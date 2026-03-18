Presentó CDP sus eventos deportivos de Semana Santa

En un acto que reunió a autoridades, representantes del deporte y patrocinadores, el Club Deportivo Potosino llevó a cabo la presentación oficial de su programa de Eventos Deportivos y Sociales de Semana Santa, consolidando una de las tradiciones más importantes del calendario social y deportivo en la Capital potosina.

Durante la presentación, se reconoció el trabajo de los presidentes de las distintas comisiones deportivas y sus entrenadores, quienes serán pieza clave en el desarrollo de las actividades durante el periodo vacacional. Entre las disciplinas que formarán parte del programa destacan basquetbol del 2 al 5 de abril, box, boliche, caminata, fitness 60 y más, futbol, pádel, squash y tenis, además de la participación del comité organizador del tradicional San Luis Tennis Open comenzando del 29 de marzo al 5 de abril.

En el acto protocolario, los invitados dirigieron mensajes en los que resaltaron la relevancia de este tipo de eventos para impulsar la práctica deportiva, fortalecer la convivencia social y fomentar el turismo en la ciudad. Asimismo, se dieron a conocer los pormenores del programa de actividades, los cuales fueron acompañados por la proyección de un video promocional.

El evento fue encabezado por el presidente del club, Juan Alberto Martínez Andrade, acompañado por la presidenta de la Comisión de Sociales, Ruth Angélica Martínez López. También se contó con la presencia de autoridades municipales como Gustavo I. Robledo Guillén, representante de Relaciones Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, así como de Claudia Lorena Peralta Antiga de Turismo, y del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte, Óscar Alberto Rodríguez Salazar.

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La ceremonia incluyó además la participación de la Reina del club, Mónica Chevaile Sánchez, acompañada de sus princesas, así como integrantes del Consejo de Administración y directivos, entre ellos Rodrigo Malo Lozano, Daniel Leija Flores, Gerardo Rodríguez Carriedo y Gabriela López Esparza.