Presidente del Bayern critica levantamiento de suspensión de Man City

El presidente del Bayern Múnich Karl-Heinz Rummenigge afirmó el lunes que la UEFA "no hizo un gran trabajo" al levantar la suspensión de dos años que regía sobre el Manchester City en la Liga de Campeones.



"Creo que la decisión final respondió al hecho de que la comisión de la UEFA pertinente no hizo un gran trabajo, según da la impresión", sostuvo Rummenigge. "Lo que escucho de distintas fuentes es que no estuvo bien organizada" la pesquisa.

El Tribunal de Arbitraje del Deporte dijo hace dos semanas que no había podido comprobar algunas de las acusaciones de violaciones financieras del City y que otras habían prescrito.

Esto despejó el camino para que el City, que terminó segundo en la Liga Premier inglesa, pueda participar en la Champions League de la próxima temporada.

El City recibió una multa de 10 millones de euros (12 millones de dólares) por no cooperar con la investigación. Pero el tribunal deportivo dijo que no pudo comprobar las denuncias de que el club, que es propiedad de la familia real de Abu Dhabi, había exagerado las cifras de sus patrocinios y ocultado el origen de ingresos vinculados con empresas estatales.

Rummenigge, por otro lado, expresó su malestar con la decisión de la revista France Football de cancelar la entrega del Balón de Oro el mejor jugador del año en Europa debido al impacto del coronavirus en los torneos, que fueron acortados, cuando no suspendidos, como en el caso de Francia.

El ejecutivo cree que Robert Lwaandowski tendría buenas posibilidades de llevarse el premio. El delantero anotó 34 goles en la bundesliga, seis en la Copa Alemana y 11 en la Liga de Campeones, donde Bayern Múnich tiene grandes posibilidades de avanzar a la fase final tras golear 3-0 el Chelsea en el duelo de ida de los octavos de final.

"No nos gusta esa decisión, creemos que no es justa", afirmó Rummenigge. "No solo para Robert Lewandowski, que este año tal vez sería merecedor del premio".

"Tiene que ser posible darle el balón de oro el mejor futbolista del mundo" cada año, sostuvo.