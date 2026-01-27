Probó "Checo" su nuevo monoplaza

CIUDAD DE MÉXICO.- Cada vez está más cerca el arranque de la temporada 2026 de la Fórmula 1, pero antes de correr en el Circuito de Albert Park en Australia, las escuderías tienen meses de antelación para poner a punto sus autos en los tests.

Sergio Pérez y Cadillac, al igual que las otras 10 escuderías, salieron al trazado para meterle kilometraje a su monoplaza y así ir identificando los problemas, mejoras y ajustes para hacerle al auto, antes del arranque de la campaña.

El piloto mexicano celebró su cumpleaños número 36 y no había mejor forma de hacerlo que acelerando a fondo su auto. Además de "Checo", Valtteri Bottas también tuvo participación en el famoso "shakedown".

El primero en salir a la pista de Barcelona fue el finlandés, quien acumuló 33 vueltas. Por su parte, el de Guadalajara sumó solamente 11 giros, sumando un total de 44, siendo de los equipos con menor cantidad, algo totalmente esperado, ya que son nuevos en la categoría.

Después de su participación en este trazado, el mexicano comentó su sentir, dejando en claro que presentaron ciertos problemas.

"Sí, lo fue, ya sabes. Siempre es complicado cuando hay un cambio tan grande en el reglamento; dar vueltas es el principal objetivo. Quiero decir, simplemente logramos poner algunas vueltas en la pista, lo cual fue prometedor. Diría que hoy tuvimos muchos problemas, lo cual es bueno. Es nuestro primer día, así que ha sido positivo en ese sentido, ya sabes: quieres que todos los problemas aparezcan ahora y ojalá que los próximos días sean mucho más tranquilos para nosotros", destacó para F1 el tapatío.

Para este año, la categoría presentó un gran número de modificaciones respecto a los autos, algo que Checo sintió en sus vueltas dentro de estos tests.

"Sí, muchísimo, muchísimo. Creo que estos autos son enormemente diferentes a lo que estábamos acostumbrados y todavía es muy temprano, ¿sabes? En mi opinión, este ha sido el mayor cambio de reglamento que he tenido en mi carrera", comentó.

Los tests continúan en Barcelona hasta el 30 de enero para después irse a Sakhir en febrero y, posteriormente aterrizar en Australia para el primer fin de semana del año.