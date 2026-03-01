Promotora SL recibe a Rayos del Necaxa

Cefor Promotora San Luis buscará mantenerse por la senda del triunfo este domingo 1 de marzo, cuando reciba a los Rayos del Necaxa a las 14:00 horas en la Unidad Deportiva "21 de Marzo", en Soledad de Graciano Sánchez, dentro de la jornada 23 de la Tercera División Profesional.

El conjunto soledense, que vive su primer año en esta categoría, ha sido una de las gratas revelaciones del campeonato, mostrando orden, profesionalismo y una estructura deportiva sólida que le ha permitido competir al tú por tú ante rivales de experiencia.

La directiva encabezada por Juan Antonio Salazar ha manifestado su satisfacción por el desempeño del equipo, que actualmente ocupa el sexto lugar de la tabla general con 38 puntos, producto de 21 partidos disputados, de los cuales ha ganado 11, empatado cuatro y perdido seis. Además, registra 39 goles a favor y 31 en contra, números que reflejan su capacidad ofensiva y competitividad.

Los dirigidos por Rafael Lira tienen claro que enfrentar a los Rayos del Necaxa no será sencillo, ya que se trata de uno de los equipos protagonistas del torneo. Sin embargo, el plantel potosino confía en su trabajo y en la fortaleza de jugar en casa para buscar los tres puntos.

Durante la semana, el equipo trabajó intensamente afinando detalles tácticos y reforzando la mentalidad ganadora, con la firme intención de seguir escalando posiciones y consolidarse como uno de los protagonistas del campeonato, en busca de hacer historia en Soledad de Graciano Sánchez.