logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Promotora SL recibe a Rayos del Necaxa

Por Romario Ventura

Marzo 01, 2026 03:00 a.m.
A
Promotora SL recibe a Rayos del Necaxa

Cefor Promotora San Luis buscará mantenerse por la senda del triunfo este domingo 1 de marzo, cuando reciba a los Rayos del Necaxa a las 14:00 horas en la Unidad Deportiva "21 de Marzo", en Soledad de Graciano Sánchez, dentro de la jornada 23 de la Tercera División Profesional.

El conjunto soledense, que vive su primer año en esta categoría, ha sido una de las gratas revelaciones del campeonato, mostrando orden, profesionalismo y una estructura deportiva sólida que le ha permitido competir al tú por tú ante rivales de experiencia.

La directiva encabezada por Juan Antonio Salazar ha manifestado su satisfacción por el desempeño del equipo, que actualmente ocupa el sexto lugar de la tabla general con 38 puntos, producto de 21 partidos disputados, de los cuales ha ganado 11, empatado cuatro y perdido seis. Además, registra 39 goles a favor y 31 en contra, números que reflejan su capacidad ofensiva y competitividad.

Los dirigidos por Rafael Lira tienen claro que enfrentar a los Rayos del Necaxa no será sencillo, ya que se trata de uno de los equipos protagonistas del torneo. Sin embargo, el plantel potosino confía en su trabajo y en la fortaleza de jugar en casa para buscar los tres puntos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Durante la semana, el equipo trabajó intensamente afinando detalles tácticos y reforzando la mentalidad ganadora, con la firme intención de seguir escalando posiciones y consolidarse como uno de los protagonistas del campeonato, en busca de hacer historia en Soledad de Graciano Sánchez.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Puebla vence 1-0 a Atlético de San Luis con gol de Esteban Lozano
    Puebla vence 1-0 a Atlético de San Luis con gol de Esteban Lozano

    Puebla vence 1-0 a Atlético de San Luis con gol de Esteban Lozano

    SLP

    El Universal

    Atlético de San Luis mostró mejoría en el segundo tiempo pero no pudo evitar la derrota.

    Hornets vencen a Trail Blazers en Charlotte con 26 puntos de Miller
    Hornets vencen a Trail Blazers en Charlotte con 26 puntos de Miller

    Hornets vencen a Trail Blazers en Charlotte con 26 puntos de Miller

    SLP

    AP

    Trail Blazers sin Deni Avdija fallan 10 triples en primer cuarto y pierden ante Charlotte.

    Chivas hace agua en Toluca
    Chivas hace agua en Toluca

    Chivas hace agua en Toluca

    SLP

    EFE

    Liga su segunda derrota consecutiva

    Romelu Lukaku rompe racha y da victoria al Napoli en Verona
    Romelu Lukaku rompe racha y da victoria al Napoli en Verona

    Romelu Lukaku rompe racha y da victoria al Napoli en Verona

    SLP

    AP

    Lukaku anotó en el sexto minuto de descuento para poner fin a la racha sin victorias del Napoli.