PSG, campeón de liga francesa

PARÍS.- El Paris Saint-Germain aseguró su 14to título de la liga francesa tras doblegar el miércoles 2-0 a su perseguidor inmediato Lens.

Al equipo de Luis Enrique nada más le bastaba con un empate para sellar una quinta corona consecutiva de la Ligue 1 y ampliar el récord de títulos en la división de honor del futbol francés. Los parisinos abrieron una distancia de nueve puntos por delante de Lens con un partido por disputar.

Khvicha Kvaratskhelia abrió el marcador a los 29 minutos e Ibrahim Mbaye puso cifras definitivas en el tiempo de descuento. Lens desperdició múltiples ocasiones para marcar en su feudo del Stade Bollaert-Delelis.

El PSG castigó un error de Lens cuando el atacante Ousmane Dembélé interceptó un pase impreciso del defensor Malang Sarr y habilitó a al georgiano Kvaratskhelia, que definió con clase.

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Los parisinos aumentaron en el tiempo añadido por medio de Mbaye, el delantero de 18 años de edad que empalmó con fuerza un pase de Désiré Doué que acabó en la red tras remecer primero el travesaño.

Lens pudo irse al descanso con el empate o incluso al frente, pero el delantero Wesley Saïd calculó mal un cabezazo a quemarropa y luego remató directo al portero Matvei Safonov en el tiempo añadido de la primera parte del encuentro.

Safonov repelió otro disparo de Abdallah Sima al inicio del segundo tiempo, cuando el atacante quedó perfilado en soledad. Después, Sima estrelló el balón en el poste tras recibir un magnífico pase de Thauvin a los 74 minutos.

Saint-Maximin fue peligroso cuando ingresó en la segunda mitad, pero desaprovechó varias buenas situaciones al intentar en exceso colocarse en la posición perfecta para rematar.

El último equipo que impidió que el PSG obtuviera el título de la Ligue 1 fue la oncena del Lille en 2021.

Esta temporada fue más reñida que la anterior, sin embargo, cuando PSG aseguró el campeonato sin perder y con seis partidos por jugar.