PSG celebra título con sus fanáticos

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PARÍS.- Una enorme multitud de seguidores se reunió pacíficamente el domingo cerca de la Torre Eiffel para celebrar el segundo título del Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones, que se vio empañada por violentos enfrentamientos durante la noche en toda Francia y llevó a la policía a detener a cientos de personas.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, dijo que 780 personas fueron detenidas en París y otras ciudades y que 57 agentes resultaron heridos, la mayoría con lesiones leves, mientras aficionados al fútbol provocaban incendios y vandalizaban comercios durante la noche.

Nuñez dijo en una conferencia de prensa el domingo que "la situación ha quedado en gran medida bajo control".

"La mayoría de las celebraciones se desarrollaron pacíficamente" en toda la capital francesa, afirmó, señalando que la mayoría de los incidentes ocurrieron en el barrio de los Campos Elíseos y cerca del estadio Parque de los Príncipes, en el oeste de París, donde los aficionados se habían reunido para ver el partido.

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Los aficionados comenzaron a celebrar en París tras el pitido final la noche del sábado en Budapest, Hungría, donde el Paris Saint-Germain se coronó campeón de la Liga de Campeones tras vencer al Arsenal en una emocionante final que llegó a la tanda de penales. Los aficionados marcharon por las avenidas cercanas al monumento del Arco de Triunfo de París, y algunos encendieron bengalas e hicieron sonar las bocinas de los autos. Unas 20.000 personas se congregaron en los Campos Elíseos, donde la policía trabajó para contener a la multitud.

Las celebraciones previstas por la victoria del equipo el domingo por la tarde en el Campo de Marte, cerca de la Torre Eiffel, siguieron adelante según lo programado. Nuñez advirtió que la policía respondería con "firmeza y determinación" ante cualquier posible violencia.

Con la Torre Eiffel como telón de fondo, hasta 100,000 seguidores acudieron al evento, que fue sometido a estrictas medidas de seguridad. De regreso desde Budapest a última hora, los jugadores del PSG —encabezados por el capitán Marquinhos, el entrenador Luis Enrique y el presidente del club Nasser Al-Khelaifi— fueron recibidos por multitudes que vitoreaban mientras el himno del club sonaba por los altavoces. Los jugadores se turnaron para alzar el trofeo, disfrutando de la bienvenida de héroes de regreso a casa.