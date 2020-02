PSG colapsa, en empate ante Amiens

PARÍS.- La zaga del París Saint-Germain colapsó el sábado, en el empate por 4-4 ante el alicaído Amiens, lo cual no impidió que el conjunto capitalino siga como líder de la liga francesa.

Un errático PSG perdía por 3-0 y se recuperó para tomar la ventaja por 4-3, antes de recibir un tanto de Serhou Guirassy en los descuentos. Fue el segundo gol del atacante en el partido.

Desde febrero de 2012, el PSG no había recibido tres tantos en el primer tiempo de un partido. Su fragilidad debe ser motivo de preocupación de cara a su duelo ante el Borussia Dortmund, el martes en la Liga de Campeones.

El conjunto alemán ha marcado 24 goles en sus últimos seis partidos.

En sus tres compromisos anteriores, el PSG se las había ingeniado para salir victorioso pese a sus pifias. Pero tras 40 minutos del partido ante un club que se ubica 19no en la liga y lucha por no descender, la escuadra parisiense se vio abajo por 3-0.

"Es evidente que no podemos estar contentos luego de recibir cuatro goles. No estuvimos concentrados al 100 por ciento en la primera mitad", dijo el entrenador del PSG, Thomas Tuchel. "No iniciamos el encuentro suficientemente bien. Tampoco mostramos la mentalidad adecuada para este partido.

Amiens pudo haber marcado más tantos en la primera mitad, pero fue el español Ander Herrera quien anotó por el PSG justo antes del descanso.

Guirassy abrió el marcador a los cinco minutos y sirvió para que Gaël Kakuta lograra el segundo tanto a los 29. El PSG no consiguió detener a Fousseni Diabaté, quien avanzó desde el medio campo para hacer el 3-0.

Tanguy Kouassi envió el balón a las redes mediante dos cabezazos, tras centros del argentino Ángel di María, para igualar 3-3. Otro argentino, Mauro Icardi, marcó el 4-3 a los 74, empujando al arco un centro de Juan Bernat.

"Nuestra reacción fue muy buena", dijo Tuchel. "Merecíamos ganar el partido".

Guirassy culminó una contra y dio destino de gol a un pase desde la derecha.

PSG careció de Neymar por cuarto duelo en fila, mientras se recupera de una lesión en las costillas. Kylian Mbappé recibió descanso.

En otros duelos sabatinos, Niza se colocó en el octavo puesto, tras imponerse por 2-0 sobre el colista Tolosa, con tantos del volante de ataque Pierre Lees-Melou y del zaguero Christophe Hérelle; Burdeos, que es noveno, igualó en casa, 2-2 frente al Dijon, que marcha en el 18vo peldaño, y Nantes empató sin goles ante el visitante Metz, en un duelo entre equipos situados a la mitad de la tabla.

Nimes continuó con su resurgimiento al vencer 1-0 al Angers para salir de la zona de descenso y colocarse en el 17mo lugar.

Rennes, que es tercero del certamen, un punto arriba de Lille, viaja para enfrentar este domingo a Reims. Además, Lyon recibe al Estrasburgo y Brent se mide con Saint-Etienne.