PSG, Real Madrid y Arsenal avanzan a cuartos de Champions

LONDRES, Inglaterra, marzo 17 (ANSA/EL UNIVERSAL).-

, que goleó por 3-0 al

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, y, que venció por 2-1 al Manchester City,de final de la Champions League con, que superó poral Bayer Leverkusen, y, que arrolló por 5-0 al Bogo Glimt enEl georgianoaprovechó un grave error del francés Mamadou Sarr y abrió el marcador para PSG, que selló su triunfo y su boleto en Londres gracias a(14') y Senny Mayulu (62').El equipo francés,de la Champions League, alineó al brasileñoy al ecuatoriano Willian Pacho y ense medirá con el ganador de la llave que Liverpool y Galatasaray definirán mañana en Inglaterra tras el triunfo por 1-0 como local del equipo turco en la ida.Por su parte,contó con el ecuatoriano, los brasileños Andrey Santos y Joao Pedro (reemplazado a los 59') y el argentino Enzo Fernández (sustituido a los 60'), cuyo compatriotaingresó a los 59'.A su vez, undel brasileñole permitió alvencer por 2-1 como visitante al Manchester City, al cual había goleado por 3-0 en la ida con un triplete del uruguayoabrió el marcador a los 22' con el penal sancionado por el francés Clement Turpin mediante el VAR tras una mano del portugués, quien fuepor bloquear irregularmente un remate del brasileño delante de la línea de meta.El noruegoempató transitoriamente a los 41' para Manchester City, pero Vinicius Junior, que jugó todo el partido con Valverde, selló la victoria y la clasificación delen el tercer minuto adicionado del complemento.espera enal ganador del emparejamiento entrey Atalanta, que en la ida disputada en Italia registró la categórica goleada por 6-1 del equipo alemán.En cambio,, que venció porcomo local al Bayer Leverkusen tras el empate 1-1 de la ida, ya sabe que enenfrentará al, que arrolló por 5-0 como local alenluego de haber caído por 3-0 en Noruega, Eberechi Eze (36') y Declan Rice (63') anotaron los goles del, que alineó al ecuatoriano Piero Hincapié y al brasileño Gabriel Magalhaes (su compatriota Gabriel Martinelli ingresó a los 69'), mientras que Bayer Leverkusen contó con el argentino Exequiel Palacios (amonestado), cuyo connacional Ezequiel Fernández fue incluido a los 70'.En Portugal, en tanto,abrió el marcador a los 34' para, que aumentó su ventaja a los 61' mediante Pedro Goncalves luego de un gran pase del colombiano Luis Suárez, quien envió el partido alal sellar el 3-0 a los 77' con un penal sancionado por el árbitro suizo Sandro Scharer por una mano de Fredrik André Bjorkan después de un centro del español Iván Fresneda.El uruguayo(92') y Rafael Nel, en el primer minuto adicionado del complemento del, sellaron la victoria y la clasificación del, que escolta al Porto en la liga de Portugal., que alineó a Suárez (sustituido a los 116') y a Araújo (reemplazado a los 110'), impidió alconvertirse en el primer equipo de su país en llegar ade la Champions League, pues Rosenborg lo consiguió en la temporada 1996-97, pero avanzando directamente desde la fase de grupos, sin ganar ningún partido de la fase eliminatoria.El programa de las revanchas de los octavos de final de la Champions League se completará mañana, cuandovisitará altras haberlo goleado por 5-2 yserá local del Newcastle luego del empate 1-1 en Inglaterra. Los ganadores de esas dos llaves se medirán en la próxima instancia.