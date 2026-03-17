PSG, Real Madrid y Arsenal avanzan a cuartos de Champions
Real Madrid superó 2-1 al Manchester City con doblete de Vinicius Júnior y espera rival entre Bayern y Atalanta.
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LONDRES, Inglaterra, marzo 17 (ANSA/EL UNIVERSAL).-París Saint-Germain , que goleó por 3-0 al Chelsea
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, y Real Madrid, que venció por 2-1 al Manchester City, avanzaron a cuartos de final de la Champions League con Arsenal, que superó por 2-0 al Bayer Leverkusen, y Sporting de Lisboa, que arrolló por 5-0 al Bogo Glimt en tiempo suplementario.
El georgiano Khvicha Kvaratskhelia aprovechó un grave error del francés Mamadou Sarr y abrió el marcador para PSG, que selló su triunfo y su boleto en Londres gracias a Bradley Barcola (14') y Senny Mayulu (62').
El equipo francés, campeón defensor de la Champions League, alineó al brasileño Marquinhos y al ecuatoriano Willian Pacho y en cuartos de final se medirá con el ganador de la llave que Liverpool y Galatasaray definirán mañana en Inglaterra tras el triunfo por 1-0 como local del equipo turco en la ida.
Por su parte, Chelsea contó con el ecuatoriano Moisés Caicedo, los brasileños Andrey Santos y Joao Pedro (reemplazado a los 59') y el argentino Enzo Fernández (sustituido a los 60'), cuyo compatriota Alejandro Garnacho ingresó a los 59'.
A su vez, un doblete del brasileño Vinicius Júnior le permitió al Real Madrid vencer por 2-1 como visitante al Manchester City, al cual había goleado por 3-0 en la ida con un triplete del uruguayo Federico Valverde. Vinicius Júnior abrió el marcador a los 22' con el penal sancionado por el francés Clement Turpin mediante el VAR tras una mano del portugués Bernardo Silva, quien fue expulsado por bloquear irregularmente un remate del brasileño delante de la línea de meta.
El noruego Erling Haaland empató transitoriamente a los 41' para Manchester City, pero Vinicius Junior, que jugó todo el partido con Valverde, selló la victoria y la clasificación del Real Madrid en el tercer minuto adicionado del complemento.
Real Madrid espera en cuartos de final al ganador del emparejamiento entre Bayern Múnich y Atalanta, que en la ida disputada en Italia registró la categórica goleada por 6-1 del equipo alemán.
En cambio, Arsenal, que venció por 2-0 como local al Bayer Leverkusen tras el empate 1-1 de la ida, ya sabe que en cuartos de final enfrentará al Sporting de Lisboa, que arrolló por 5-0 como local al Bodo Glimt en tiempo suplementario luego de haber caído por 3-0 en Noruega, Eberechi Eze (36') y Declan Rice (63') anotaron los goles del Arsenal, que alineó al ecuatoriano Piero Hincapié y al brasileño Gabriel Magalhaes (su compatriota Gabriel Martinelli ingresó a los 69'), mientras que Bayer Leverkusen contó con el argentino Exequiel Palacios (amonestado), cuyo connacional Ezequiel Fernández fue incluido a los 70'.
En Portugal, en tanto, Goncalo Inácio abrió el marcador a los 34' para Sporting de Lisboa, que aumentó su ventaja a los 61' mediante Pedro Goncalves luego de un gran pase del colombiano Luis Suárez, quien envió el partido al tiempo suplementario al sellar el 3-0 a los 77' con un penal sancionado por el árbitro suizo Sandro Scharer por una mano de Fredrik André Bjorkan después de un centro del español Iván Fresneda.
El uruguayo Maximiliano Araújo (92') y Rafael Nel, en el primer minuto adicionado del complemento del tiempo suplementario, sellaron la victoria y la clasificación del Sporting de Lisboa, que escolta al Porto en la liga de Portugal. Sporting de Lisboa, que alineó a Suárez (sustituido a los 116') y a Araújo (reemplazado a los 110'), impidió al Bodo Glimt convertirse en el primer equipo de su país en llegar a cuartos de final de la Champions League, pues Rosenborg lo consiguió en la temporada 1996-97, pero avanzando directamente desde la fase de grupos, sin ganar ningún partido de la fase eliminatoria.
El programa de las revanchas de los octavos de final de la Champions League se completará mañana, cuando Atlético Madrid visitará al Tottenham tras haberlo goleado por 5-2 y Barcelona será local del Newcastle luego del empate 1-1 en Inglaterra. Los ganadores de esas dos llaves se medirán en la próxima instancia.
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