Puebla elimina a Chivas y enfrentará a América en cuartos de final

No habrá Clásico Nacional en Cuarto de Final, Chivas y Ricardo Cadena no pudieron con Nicolás Larcamón y su Puebla, quienes en el Estadio Cuauhtémoc tuvieron otra tarde inspirada ante los tapatíos y seguirán soñando en el Apertura 2022.

La Franja superó en penales 5-4 a los rojiblancos y se enfrentará a las Águilas del América, en un partido que los poblanos ya esperan.

Puebla y Chivas ofrecieron desde el silbatazo inicial un juego de lucha, fuerza, entrega y oportunidades en los arcos, ambos con una cosa en mente, el boleto a los para los Cuartos de Final de la Liga MX.

La Franja con la obligación de proponer por ser local, se lanzó al frente y tomó la velocidad de Jordi Cortizo, Omar Fernández y Maxi Araujo como bandera para inquietar la meta de Miguel Jiménez.

La escuadra tapatía resistió los ataques poblanos y después de unos minutos de dominio, tomó el balón y respondió con la conexión entre Alexis Vega y Roberto Alvarado, que se quedó muy cerca de inaugurar el marcado.

La primera parte del compromiso fue dinámica, y de dominio alterno, en el que la falta de contundencia de ambos equipos fue fundamental para no llevarse ventaja al descanso.

Para el segundo tiempo, el ritmo de ambos bajó y justo en el momento más inesperado, el grito de gol llegó al Cuauhtémoc.

El autor del tanto fue Martín Barragán, quien aprovechó un buen centro por la banda derecha y ante la nula marcación rojiblanca, conectó el esférico de cabeza para mandarlo al fondo al 57'.

Con la anotación, Puebla buscó el segundo y oportunidades tuvo, ante unas Chivas que desde la banca integraron lo mejor que tenían para buscar la anotación del empate.

La escuadra poblana perdonó en par de ocasiones a Chivas, equipo que en los últimos instante pudo perforar la meta de Antony Silva.

La anotación del empate y que mandó el encuentro a los penales, llegó de los pies de Carlos Cisneros, quien remató dentro del área al 95'.

Desde los once pasos ningún equipo falló en los tres primeros tiros, hasta que Angulo erró su intentó para poner al punto del nocaut al Rebaño Sagrado y aunque Ángel Zaldívar logró el quinto penal, Amaury Escoto clavó el quinto disparo de La Franja con lo que enterró el último clavo en el ataúd rojiblanco y Puebla alcanza el pase a la liguilla.