Puebla empata sin goles con los Tigres UANL

El Puebla, entrenado por el peruano Juan Reynoso, empató este viernes sin goles ante los Tigres UANL en la novena jornada del fútbol mexicano y ahora suma tres partidos sin perder, su mejor racha en lo que va del torneo Clausura 2020.



El Puebla venció 2-0 al Toluca en la séptima fecha y en la octava derrotó 0-1 a los Xolos de Tijuana.



La primera mitad no tuvo jugadas de peligro real por parte de ambos equipos.



Al minuto 15, el francés André-Pierre Gignac, de Tigres, remató de pierna izquierda desde fuera del área, pero su tiro fue a donde estaba el portero uruguayo Nicolás Vikonis.



El juvenil Raymundo Fulgencio, al 22, centró al área para que Gignac rematara de cabeza y su disparo terminara en las manos de Vikonis.



Luis Rodríguez, por banda derecha, metió un pase a segundo palo en donde Javier Aquino remató cerca del poste.



La última de la primera mitad llegó al 31, cuando el brasileño Rafael Carioca centró al área para que el ecuatoriano Enner Valencia cabecera el esférico que no tuvo entrar a la portería defendida por Vikonis.



Fulgencio inició las jugada de peligro de la segunda parte. Al 47, el centrocampista de Tigres entró por banda izquierda, centró a Aquino, quien entró sólo por el otro costado y éste le pasó el balón a Hugo Ayala, jugador que desde fuera del área mandó el esférico cerca de la meta.



Valencia intentó una más al 58´, con un remate que buscó poner en el poste derecho de Vikonis.



El Puebla tuvo una al 71, cuando el uruguayo Christian Tabó disparó con pierna derecha al palo izquierdo del portero argentino Nahuel Guzmán, pero la pelota no entró.



Al 90, el ecuatoriano Jordan Sierra tuvo la más clara del partido con un tiro de media distancia que hizo temblar el travesaño de Vikonis.



Gracias al empate, el Puebla ascendió un puesto en la clasificación y ahora se ubica en el lugar 13 con 11 puntos. Tigres subió también un escalón, al 11, con las mismas unidades que el equipo de Reynoso.



-Ficha técnica:



0. Tigres: Nahuel Guzmán; Hugo Ayala, Francisco Meza, Luis Rodríguez; Rafael Carioca (Jordan Sierra m.78), Guido Rodríguez, Javier Aquino, Jesús Dueñas; André-Pierre Gignac, Enner Valencia (Eduardo Vargas m.69) y Raymundo Fulgencio.



Entrenador: Ricardo Ferretti.



0. Puebla: Nicolás Vikonis; Daniel Arreola, Maximiliano Perg, Javier Salas; Pablo González, Osvaldo Martínez (Alan Acosta m.58), Jesús Zavala (Christian Marrugo m.63), Salvador Reyes; Christian Tabó, Diego Abella (Alejandro Chumacero m.78) y Omar Fernández.



Entrenador: Juan Reynoso.



Goles: No hubo.



Árbitro: Diego Montaño. Amonestó al mexicano Luis Rodríguez (m.19), por Tigres y al mexicano Daniel Arreola (m.81), por Puebla.



Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada del torneo Clausura 2020 del fútbol mexicano celebrado en el estadio Cuauhtémoc, en Puebla, centro de México.