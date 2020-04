Puebla golea al América en su presentación en eLiga MX

Santiago Ormeño le propinó un hat-trick al América, para que el Puebla derrotara 3-0- en su debut en la nueva eLiga MX. Previo al cotejo, la polémica estaba cantada por la alineación del representante de las Águilas, Nicolás Benedetti, quien descartó al avatar de Federico Viñas y, en su lugar alineó a Roger Martínez.

"Ya entiendo al 'Piojo' para poner a un delantero, todos son élite, Henry Martín, Roger Martínez y Nico Castillo, me incliné por Roger y su forma de jugar", dijo Benedetti antes de que arrancara el cronómetro.

En la primera aparte en el campo virtual del estadio Cuauhtémoc, las Águilas se salvaron gracias a Guillermo Ochoa. El arquero de los azulcrema desvió prácticamente todos los embates de la localía, ya que se llevó un tanto en contra antes del medio tiempo, por cortesía de Ormeño; sin embargo, su eficacia se esfumó para el complemento y el futbolista de los camoteros dejó ver que también los videojuegos son su especialidad.

Ormeño, quien dejó en la banca a un par de titulares, justificó su presencia en el once inicial con dos anotaciones más, los cuales no fueron un problema ante la desorganizada zaga amarilla. Benedetti posiblemente pagó caro el sentar al uruguayo Viñas, pero buscará una revancha y el primer triunfo americanista este 15 de abril, cuando le toque recibir virtualmente a los Tigres. Mientras, el Puebla y Ormeño se embolsan los primeros puntos del torneo y esperarán a la J-2 del día 13, para enfrentar al Atlas.