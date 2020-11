Puebla rompe quinielas; viene de atrás y elimina a Rayados

La noche de este domingo abrochó la reclasificación del torneo Guard1anes 2020 con el triunfo apoteósico triunfo de La Franja de Puebla —que remontó un marcador adverso de 2-0— sobre los Rayados de Monterrey en tanda de penales

En un reñido primer tiempo La Pandilla se fue arriba antes de ir a descansar con un penal cobrado por Nico Sánchez a los 43 minutos. Para el segundo lapso Visent Janssen aumento la ventaja de los regios al cobrar otra pena máxima a los 49 corridos.

El conjunto de Juan Reynoso no se rindió ante la adversidad y, a los 61, acortó distancias con un potente tiro libre cobrado por Osvaldito Martínez, quien colocó la pelota en el poste del arquero, Hugo González, luego un desvío en la barrera poniendo 2-1 la pizarra.

Los Camoteros siguieron empujando a la ofensiva, mientras que Rayados buscaba despegarse en el contragolpe, sin embargo, cuando el juego agonizaba el silbante, Fernando Guerrero, pitó otro dudoso penal que fue firmado por Santiago Gabriel Ormeño para el empate que envió la llave a la tanda de penaltis.

Desde los once pasos Puebla comenzó fallando, vía Javier Salas, no obstante, Nico Sánchez, Rogelio Funes Mori y Sebastián Vegas fallaron de forma consecutiva dándole el pase a La Franja que no volvió a errar en la serie.

Con este resultado la Liguilla del Guard1anes 2020 queda de la siguiente forma:

León enfrentará a Puebla, Pumas se medirá a Pachuca, América y Chivas escenificarán una nueva edición del clásico nacional y Cruz Azul jugará ante los Tigres de la UANL.