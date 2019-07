Pulido dice que seguirá cobrando los penaltis de "brinquito"

Para Alan Pulido no pasó nada. El fallar un penalti al cobrarlo de forma indolente y provocar la derrota de Guadalajara lo toma como si nada. El delantero lo seguirá haciendo de la misma manera, hasta que Tomás Boy no le diga otra cosa.

"Lo seguiré haciendo de esa manera, Tomás me ha dado esa confianza, me ha dicho que lo siga haciendo, que lo siga practicando, al final de cuentas este tipo de cosas te ayudan a perfeccionar ese tipo de errores", dijo el delantero.

Pulido ha copiado el cobrar los tiros de penalti del delantero del Atlanta United, Josef Martínez, brincando antes de impactar el balón.

Y contra la Fiorentina, falló: "Tarde que temprano, los mejores tiradores de penales han fallado, así que me siento tranquilo, pero con la responsabilidad de que tengo que meterlo".

Así que será de la misma forma, "qué mejor que pasó ahora, y no en el torneo, ahí sí vale".