Pumas da a conocer las bajas para el Clausura 2020

Los Pumas dieron a conocer la bajas que para el Clausura 2020. Son nueve futbolistas los que ya no portarán la playera auriazul para la siguiente campaña.

Se trata de Jeison Angulo (Junior), Miguel Fraga (Correcaminos), Alan Mendoza (Celaya), Kevin Escamilla (Toluca), Brian Figueroa (Querétaro), José Robles (Atlante), Idekel Domínguez (Querétaro), Diego Rosales (Toluca), Tonatiuh Mejía (Atlante), quienes no defenderán los colores de la Universidad para el próximo torneo.

Sin embargo, esta lista podría crecer con jugadores como Martín Rodríguez o Juan Iturbe, quienes podrían salir del Pedregal. Los de la UNAM suman hasta el momento Sebastián Saucedo, Jerónimo Rodríguez, Flavio Álvarez, Alejandro Mayorga y faltan detalles para que el ex de Monterrey, Johan Vásquez, se haga oficial.