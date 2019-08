Pumas es derrotado en su visita a Monterrey

Los Pumas visitaron Monterrey para regalarle los tres puntos a los Rayados.

A cuatro días de la fecha FIFA, al técnico Miguel González se le ocurrió mandar un cuadro alterno al estadio BBVA, un presente para los regiomontanos, quienes agradecieron con la victoria a su favor (2-0). "Míchel" entregó el partido antes de que comenzara; con cuatro suplentes desde el arranque, intentó una rotación que fracasó. El español guardó a sus "mejores" hombres para el partido frente al Toluca.

Si no gana el domingo, habrá regalado seis puntos en cuatro días. Bien pudo dar descansos durante el parón internacional... Si la derrota no fuera suficiente evidencia, los felinos se salvaron en varias ocasiones.

El VAR estuvo presente para no validar un par de anotaciones rayadas, ambas por fuera de lugar. La asistente dos, Karen Janett Díaz, tuvo una noche de mucho trabajo, sobre todo en el primer tiempo, porque el Monterrey encontró muchos huecos en la zaga auriazul. La defensa puma no mejora y estuvo peor con Pablo Jáquez en la central. Si Luis Fernando Quintana se confunde al jugar con Nicolás Freire, el suplente estuvo más mediocre.

Maximiliano Meza (25´) hizo el primer gol del partido. En uno de los múltiples balones filtrados, el argentino se quitó la marca de Jeison Angulo y cruzó a Alfredo Saldívar. Los universitarios impactaron un esférico al poste y Marcelo Barovero tuvo un par de reacciones sobresalientes; todavía con eso, los Pumas siempre fueron inferiores frente a los Rayados.

El segundo gol regiomontano llegó en el segundo tiempo (60'), con la misma fórmula: un pase al espacio, lo más sencillo frente a una defensa aguada como la capitalina.

Rogelio Funes Mori sentenció el cotejo. Cuando Míchel decidió mejorar su 11, ya no tenía cómo lastimar a los Rayados. La derrota en el estadio BBVA sacó a los Pumas de zona de Liguilla. Se quedaron en la décima posición, a un punto del octavo, el Tijuana (10 unidades). El Monterrey brincó al quinto, por detrás de los Tigres.