Pumas femenil empata 0-0 con Cruz Azul en CU

El cuadro femenil de Pumas no logró alzarse con una victoria ante Cruz Azul este sábado en su presentación en el Estadio Olímpico Universitario. Las felinas empataron 0-0 en Ciudad Universitaria, en el arranque de la fecha 10 de la Liga MX Femenil.

Desde el inicio del encuentro, las felinas tomaron el protagonismo absoluto sobre el balón. Las universitarias fueron constantes en sus avisos sobre la portería cementera, aunque con poca fortuna en la ruta de gol. Por su parte, las celestes se dedicaron a defender su portería, apenas con intenciones de adelantar sus líneas pero inmediatamente eran replegadas por las locales.

El calor en Ciudad Universitaria alcanzó los 28 grados, temperatura que resintieron los equipos; y al minuto 25 y al 70, las 22 jugadoras hicieron pausas para rehidratarse. En el área técnica, los estrategas no dejaron de dar indicaciones a sus jugadoras que no encontraban la fórmula para romper la igualdad en la pizarra.

En la parte complementaria, el ritmo del partido también estuvo impuesto por el conjunto auriazul. Las dirigidas por Ileana Dávila mostraron agresividad de cara al marco del Cruz Azul y generaron jugadas de peligro que no lograron cuajar. En respuesta, los arribos cementeros tuvieron mayor fuerza después del minuto 70, pero la defensa de Universidad supo contener. Luego de 90 minutos más el tiempo agregado, Pumas y Cruz Azul negociaron un empate sin goles.

Pese al momento que se vive en el país por la alerta de coronavirus, la asistencia al Estadio Olímpico Universitario fue de 22 mil 289 aficionados. Como medida de prevención, las autoridades del inmueble repartieron gel antibacterial en los accesos y la voz local hizo un llamado a evitar el saludo de mano, así como toser en la escuadra interior del brazo.

Con el empate, las de la UNAM llegaron a 9 puntos, mientras que las Cementeras ya suman 10 unidades.