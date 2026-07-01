Pumas ficha a S. Córdova

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México.- La Copa del Mundo 2026 mantiene la atención de millones de aficionados con la participación de la Selección Mexicana, que busca avanzar en la competencia con actuaciones convincentes.

Cada encuentro del combinado nacional concentra el interés de la afición, mientras el torneo ofrece emociones y resultados que marcan el rumbo de la justa internacional.

Sin embargo, el futbol mexicano no detiene su actividad fuera del escenario mundialista.

Los clubes de la Liga MX continúan con la planeación del torneo Apertura 2026, ajustan sus plantillas y anuncian incorporaciones con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al inicio de la campaña.

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En ese contexto, Pumas confirmó de manera oficial la incorporación de Sebastián Córdova como nuevo futbolista del primer equipo.

El mediocampista mexicano llega para fortalecer la zona de creación tras la salida de Jordan Carrillo y formará parte del proyecto encabezado por Esteban Solari.

"El Club Universidad Nacional informa que Sebastián Córdova es nuevo jugador de Pumas. El mediocampista mexicano llega a nuestra institución procedente del Club Toluca y con una importante trayectoria tras su paso por Tigres, Necaxa y América; además, ha representado a México en múltiples ocasiones en competencias internacionales y fue integrante de la Selección Nacional que consiguió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Córdova se incorporará de inmediato al primer equipo que dirige nuestro entrenador Estaban Solari, para trabajar de cara al torneo Apertura 2026 de la Liga MX. ¡Bienvenido a Pumas, Sebastián!", informó el club mediante un comunicado.

Con este movimiento, el conjunto universitario apuesta por la experiencia y calidad de Córdova para fortalecer su plantel antes del comienzo del nuevo certamen.