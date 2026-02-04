Pumas, humillado por San Diego FC

El Snapdragon Stadium fue el escenario donde San Diego FC hizo su presentación por primera vez en su historia dentro de la Concacaf Champions Cup siendo Pumas su primer rival en el duelo de la primera ronda.

A pesar de un buen inicio del conjunto de local, serían los universitarios quienes conseguirían abrir el marcador con un golazo de Robert Morales, quien remató de tijera tras un centro de Adalberto Carrasquilla.

La reacción del equipo californiano fue rápida logrando hacerse del control del balón, sin embargo Keylor Navas una vez más fue factor para irse al descanso al medio tiempo.

Para el complemento la escuadra de la MLS no cambió su estilo de juego mientras que el conjunto comandado por Efraín Juárez apostó por defender la mínima ventaja en la pizarra.

El juego aéreo fue el factor favorable que encontraron los de casa y fue así que al 68´ conseguirían empatar el marcador por conducto de Manu Duah.

Con una zona baja auriazul bastante endeble, los locales continuaron aprovechando logrando darle la vuelta al marcador con un cabezazo de David Vázquez.

Los últimos minutos San Diego FC se volcó completamente al frente ante unos felinos que no encontraron reacción por lo que al 81´ Alex Mighten y 86´ Luca Bombino completaban la goleada.

Ya en la recta final el equipo mexicano intentó tener una ligera reacción, sin generar mayor peligro sobre el arco de Pablo Sisniega por lo que los norteamericanos consiguieron la victoria 4-1 con la que viajarán a la Ciudad de México buscando sellar su pase a la siguiente ronda.