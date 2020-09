Pumas, líder general recibe mañana al San Luis

Pumas de la UNAM, con 19 unidades en la cima de la tabla e invicto tras 9 fechas, este domingo 13 de septiembre en CU reciben al Atlético San Luis, en la jornada 10 del campeonato mexicano.

Andrés Lillini, técnico de los universitarios es la sorpresa en el campeonato, luego de la salida del español Míchel antes de empezar el Guard1anes 2020, tomó las riendas del equipo siendo una incógnita, hoy tiene a los Pumas en la cima del campeonato, pero saben que no deberán confiarse ante los rivales que vengan.

Los auriazules en Ciudad Universitaria han demostrado que pesa jugar al mediodía, así sus números en casa: 5 jugados en CU, 2 empates y tres victorias.

Cabe señalar que en los dos últimos juegos de Pumas en su césped han anotado 7 tantos (3-0 vs Xolos y (4-0 vs Puebla).

La jornada pasada la UNAM derrotó al Santos Laguna 2-1 en calidad de visitante.

El gran momento que vive Pumas se refleja también en la delantera, Juan Dinenno y Carlos González son una de las duplas mas letales, además de que generan jugadas de gol para otros compañeros.

Dinenno suma 6 anotaciones, mientras que González tiene 4.

Por su parte, la otra cara de la moneda es el San Luis, equipo que se sitúa en la penúltima posición de la tabla general con 8 puntos.

Guillermo Vázquez, técnico del equipo rojiblanco podría tener los días contados en caso de no sacar un buen resultado este domingo en CU.

Los números del San Luis de visitante no son alentadores, los potosinos tienen 4 cotejos, de ellos una victoria y tres derrotas.

La fecha pasada obtuvo una victoria de 2-1 ante Necaxa, situación que podría motivarlos para seguir con paso ganador.

Una de las decepciones del San Luis es su contratación en la delantera, Mauro Quiroga, quien el torneo pasado terminó como rey del gol con Necaxa (12) y en la presente campaña tiene únicamente 2 anotaciones, situación que ha repercutido en el accionar del cuadro de Memo Vázquez.

Pumas vs. San Luis, 12:00 horas, estadio CU.