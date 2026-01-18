logo pulso
Pumas, por su 2da. victoria ante León

Por El Universal

Enero 18, 2026 03:00 a.m.
A
Pumas, por su 2da. victoria ante León

México.- Luego de obtener un triunfo histórico en terreno regio, Pumas vivirá su segundo duelo felino del torneo al recibir en casa a León.

Tras 12 años sin ganar (1-0) a Tigres en el Volcán, Pumas llega a este compromiso posicionado en el tercer lugar de la tabla general con 4 puntos, solo por detrás de Toluca y Chivas.

El reto de los dirigidos por Efraín Juárez será consolidar el triunfo y mostrar que la victoria obtenida en Monterrey es más que un breve respiro para el cuadro universitario.

Por su parte, la Fiera no pudo imponer su rugido al caer 2-1 en su visita a los Tuzos de Pachuca, por lo que el equipo esmeralda buscará reencontrarse con el gol en Ciudad Universitaria, en donde no ha logrado ganar desde el Clausura 2021.

León llegará a territorio universitario ubicado en la octava posición con tres puntos que logró sacarle a Cruz Azul y que marcó en el regreso de Nacho Ambriz al cuadro felino.

Auriazules y esmeraldas se enfrentarán este domingo 18 de enero al medio día en el Estado Olímpico Universitario.

