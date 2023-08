Pumas quedó eliminado de la Leagues Cup tras caer ante Querétaro

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 3 (EL UNIVERSAL).- Contar las veces que Pumas llegó al área rival y las fallas ante el Querétaro se volvieron incontables en el terreno de juego. Todo indicaba que el gol universitario iba a caer en cualquier momento, pero no fue así.

Los Gallos Blancos sorprendieron (0-1) al equipo de Antonio Mohamed y con una genialidad de Ángel Sepúlveda en el segundo tiempo, consiguieron su boleto a los octavos de final.

Eduardo Salvio, Gustavo del Prete, Gabriel Fernández… Todos fallaron. Si no era por el joven arquero Fernando Tapia, era su inoperancia en el ataque, pero la portería se les negó a los auriazules.

Cuando los capitalinos eran mejores, Ángel Sepúlveda (74') rompió el cero con una auténtica joya. El atacante mexicano aprovechó un rechace de Lisandro Magallán y con un zapatazo al ángulo, hizo el único gol del juego.

Sí, los auriazules no lo podían creer. Sus rostros dentro del área reflejaron su impotencia… Ser mejores en tiempo regular de nada les estaba sirviendo.

Sin embargo, tres minutos después de la anotación queretana, los universitarios encontraron un poco de recompensa. El mejor hombre de los felinos, César "Chino" Huerta, provocó un penalti con una mano del central Federico Lértora.

Después de tantas fallas, 'Toto' Salvio tuvo desde el manchón penalti la opción más clara, pero tampoco fue por esa vía... Fernando Tapia atajó el cobró ante la incredulidad del 'Turco' Mohamed. Sí, los Pumas siguen coleccionando fracasos nacionales e internacionales.