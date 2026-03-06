Pumas quiere retomar el triunfo
México.- Tras recibir su primera derrota del torneo, Pumas quiere volver a la senda del triunfo ante Necaxa, en partido de la jornada 10 de la Liga MX.
Luego de perder el invicto en CU ante Toluca (3-2), el cuadro felino quiere reencontrarse con el triunfo y ascender en la tabla general en la que hoy se ubican en la quinta posición con 16 puntos.
Para eso, la delantera de los universitarios de Efraín Juárez deberá corregir la contundencia en las llegadas al arco rival, así como en la defensa y que le costaron la derrota en casa.
Necaxa llega a la fecha 10 de torneo urgido de reencontrarse con el gol, pues solo suma 9 puntos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Los hidrocálidos dirigidos por uruguayo Martin Varini acumulan tres derrotas al hilo y la presión por alejarse del sótano aumenta al interior del equipo rayo.
Pumas y Necaxa medirán fuerzas este viernes 6 de marzo a las 9 de la noche en el Estadio Victoria.
no te pierdas estas noticias
Venus Williams queda eliminada en BNP Paribas Open en Indian Wells
AP
La tenista estadounidense de 45 años recibió invitación para el torneo pero no pudo avanzar.
Juegos Paralímpicos Invierno Milán-Cortina: récord histórico de atletas
AP
La participación femenina alcanza un nuevo récord con 160 competidoras, superando la cifra de Beijing 2022.
Tottenham pierde 3-1 ante Crystal Palace en Londres
AP
La expulsión de Micky van de Ven afectó el desempeño del Tottenham en el encuentro.