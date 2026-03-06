logo pulso
Pumas quiere retomar el triunfo

Por El Universal

Marzo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Pumas quiere retomar el triunfo

México.- Tras recibir su primera derrota del torneo, Pumas quiere volver a la senda del triunfo ante Necaxa, en partido de la jornada 10 de la Liga MX.

Luego de perder el invicto en CU ante Toluca (3-2), el cuadro felino quiere reencontrarse con el triunfo y ascender en la tabla general en la que hoy se ubican en la quinta posición con 16 puntos.

Para eso, la delantera de los universitarios de Efraín Juárez deberá corregir la contundencia en las llegadas al arco rival, así como en la defensa y que le costaron la derrota en casa.

Necaxa llega a la fecha 10 de torneo urgido de reencontrarse con el gol, pues solo suma 9 puntos.

Los hidrocálidos dirigidos por uruguayo Martin Varini acumulan tres derrotas al hilo y la presión por alejarse del sótano aumenta al interior del equipo rayo.

Pumas y Necaxa medirán fuerzas este viernes 6 de marzo a las 9 de la noche en el Estadio Victoria.

