Pumas ratifica a Andrés Lillini como técnico para el Guard1anes 2020

Andrés Lillini no planificó su vida para ser un entrenador de Primera División, pero, por lo pronto, se quedará hasta fin de año al mando de los Pumas.

El Club Universidad ratificó al argentino, quien tomó las riendas de manera interina cuando Miguel González dejó el banquillo auriazul, fue nombrado estratega de los Felinos hasta el término del Guard1anes 2020.

"Al término del entrenamiento del primer equipo de los Pumas, el presidente Leopoldo Silva, a nombre de la junta directiva y en presencia del vicepresidente Miguel Robles y del presidente deportivo Jesús Ramírez, decidió ratificar como director técnico a Andrés Lillini para el resto del torneo", comunicó el equipo del Pedregal.

"Esta decisión fue tomada con la finalidad de priorizar el proyecto del Club Universidad, el cual consiste en el trabajo con jóvenes canteranos, arropados por refuerzos de calidad, con el objetivo de volver a las bases que han distinguido a esta institución".

Apenas la semana pasada, Lillini expresó: "No planifiqué mi vida para ser técnico de Primera División. No tengo en mi mente en un futuro después de esto; no sé qué pueda pasar, no planifico mi futuro como técnico, no tengo esa idea. Israel [López] tiene una carrera como entrenador, yo estoy hasta acá hasta que la directiva lo quiera, a tres días de comenzar le puse el pecho a las balas".

Los Pumas es el único equipo que no ha perdido en el Guardianes 2020. El paso invicto de estos auriazules peligra para el fin de semana, ya que tienen la dura visita al estadio Universitario de Monterrey, donde enfrentarán a los Tigres de Ricardo Ferretti. Será la primera prueba de Lillini como entrenador oficial y ya no como interino.