Pumas somete a Tigres de visita

Robert Morales le dio la victoria al equipo de Efraín en el Volcán

Por El Universal

Enero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Pumas somete a Tigres de visita

México.- Pumas firmó una buena noche en el Volcán al conseguir lo que pocos imaginaban: derrotar al subcampeón Tigres (0-1) en su propia cancha.

Con una solitaria anotación de Robert Morales, el conjunto universitario silenció a la afición regiomontana y regresó a la Ciudad de México con tres puntos que valen oro.

El equipo de Efraín Juárez salió sin miedo al campo, consciente de que no era favorito y que enfrentaba a uno de los rivales más poderosos del torneo.

Con un planteamiento práctico y sin excesos de espectacularidad, Pumas incomodó a Tigres desde los primeros minutos. La presión universitaria surtió efecto y, pasado el minuto 20, llegó la anotación del encuentro. Robert Morales aprovechó un descuido en la zaga felina para definir con frialdad ante Nahuel Guzmán al 23´.

El tanto de los capitalinos fue un golpe fuerte para los comandados por Guido Pizarro, que ante el repliegue de los visitantes se fueron con la desventaja al descanso.

En el segundo tiempo, el equipo local se volcó al frente en busca del empate, replegó a Pumas en su zona baja, pero tuvo problemas para empujar el esférico a las redes.

En esos momentos de mayor presión, la fortuna sonrió a los auriazules, que vieron al arsenal ofensivo regio fallar oportunidades claras y a Keylor Navas desviar el resto de los intentos, convirtiéndose en la figura del partido.

