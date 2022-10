Pumas, urgidos de un técnico, acepta Miguel Mejía Barón

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 20 (EL UNIVERSAL).- Han pasado quince días desde el despido de Andrés Lillini como técnico de los Pumas. Y no se ve nada en el horizonte, no se ve que las charlas están adelantadas con alguien, y es algo que urge, dijo Miguel Mejía Barón, director deportivo del equipo universitario.

El doctor Mejía Barón indicó que están apurados por quien se haga cargo del entrenamiento del equipo. A la salida de la final Sub 20, entre Pumas y Santos, el extécnico de la Selección Mexicana, dijo: "No hay una fecha determinada pero debe de ser muy pronto, nos urge para comenzar a trabajar", dijo.

Se ha tardado porque: "Es una decisión nada sencilla, hay muchos factores que te obligan a eso. Es un asunto muy importante". No quiso asegurar si Ricardo Ferretti es opción: "Sé que se ha hablado de eso, pero no hemos cerrado nada. Esto se ha tardado por diversos factores".

Hasta este jueves, además de Ricardo Ferretti se han nombrado a entrenadores como Hugo Sanchez, Jaime Lozano y Ariel Holan. En las últimas horas se ha mencionado hasta a Jorge Campos quien llegaría junto con su compadre, Claudio Suárez.