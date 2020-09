Pumas vence a Santos, sigue invicto y es líder

Abrochó la novena fecha del Guard1anes 2020 con el triunfo de los Pumas de la UNAM, por 2-1, sobre los Santos de Torreón en el TSM Corona. Resultado que pone a los universitarios con 16 puntos, superando a Cruz Azul y América como punteros del campeonato y que amplían su racha de nueve juegos sin perder.

Los Pumas tomaron la ventaja gracias a un golazo de Juan Manuel Iturbe, quien condujo casi desde la media cancha y al ver al portero, Carlos Acevedo, adelantado lo techó con un zapatazo dejando el 1-0 parcial, el equipo de Andrés Lillini siguió dominando la media cancha pero sin lograr perforar la menta de los Comarquemos antes del descanso.

Temprano en el segundo tiempo, a los 49 corridos, Andrés Iniestra siguió con la dosis, ya que tomo desprevenido al portero Acevedo y desde larga distancia metió un potente derechazo para el 2-0.

Después de la anotación los de la máxima casa de estudios se replegaron buscando el contragolpe que matara las aspiraciones de los laguneros, No obstante, los Guerrero no cesaron en su intento de alcanzar a Pumas y a los 68 minutos, Raúl Octavio Rivero, se elevo para superar a su marcador y meter un frentazo que no pudo detener Alfredo Talavera para el descuento.

Sin embargo, los auriazules mostraron coraje y buen oficio futbolístico al meter en la congeladora el juego y seguir como el único invicto de la Liga MX llevándose los tres puntos como visitantes por marcador de 2-1.

En la fecha 10 Santos visitará la Sultana del norte para enfrentar a los Tigres de la UANL el sábado a las 19 horas. Por su parte los Pumas reciben al Atlético de San Luis al medio día del domingo.