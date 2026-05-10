Pumas y América, a muerte por el pase

México.- Para Pumas y América no existe margen de error. Tras finalizar el encuentro de ida de los cuartos de final del Clausura 2026 en la cancha del Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), y con un marcador agónico de 3-3, los universitarios saben que deben hacer pesar su localía, mientras que las Águilas del América deben inclinar la balanza a su favor para alcanzar sus aspiraciones.

El Estadio Olímpico Universitario será testigo de cómo uno de los dos conjuntos avanza a las semifinales, y el otro se quedará con las manos vacías. Está por escribirse un nuevo capítulo de una de las rivalidades más intensas del futbol mexicano, en el Clásico Capitalino se juega el orgullo e historia. Para iniciar este nuevo capítulo, ambas escuadras deben dejar atrás la polémica que se hizo presente en el Banorte, decisiones arbitrales que para bien o para mal marcaron diferencia e interfirieron en el marcador del juego correspondiente a la ida.

América llega al CU con una posible participación de Brian Rodríguez después de que se perdió el primer juego de último momento, sin embargo, fue una baja sensible para las Águilas. Por su parte los universitarios llegan con las aspiraciones a tope, las declaraciones de Efraín Juárez evidenciaron su positivismo al finalizar el encuentro, a pesar de que culminó en empate: "Lo que sí te puedo decir es que sólo existió un equipo en este estadio hoy, fuimos los que más corrimos, los que más metimos y los que más jugaron al fútbol". Un mensaje claro de cara al juego decisivo.

Pumas y América disputarán un duelo a muerte en donde la rivalidad y exigencias pesan.

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