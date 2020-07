Pumas y América empatan en un insípido partido

Un juego que no tuvo nada de Clásico capitalino. América y Pumas se propusieron jugar un encuentro de pretemporada y así quedó. Empate a cero goles que a nadie dejó satisfecho, que sólo evidenció que los equipos aún no están del todo listo para competir.

La rivalidad quedará para un juego oficial, de clásico, hoy, sólo tuvo el nombre, nada más. Fueron quince minutos en los que hubo partido. Quince minutos en los que el México-estadounidense Sebastián Saucedo se puso a jugar.

En los primeros cinco minutos encaró a tres americanistas, se metió al área y mandó el balón cerca del segundo poste; minutos después cobró un tiro libre que si no es por la barrera, podría haber vencido a Oscar Jiménez.

A los quince minutos, el "Oso" González se fue contra el tobillo de Saucedo, acción innecesaria que provocó que las bancas se calentaran con todo y Miguel Herrera sin cubrebocas.

Y ahí acabó el juego. Un Pumas-América digno de pretemporada. Mucha lucha, mucho choque, mucho querer y mucho no poder. Después de la salida de Saucedo, Pumas dejó de generar, América quiso provocar algo con Roger Martínez, pero después de eso nada.

El primer tiempo acabó como empezó el segundo. Oscar Jiménez que entró por Memo Ocho, no pudo mostrarse, y menos Alfredo Talavera que hizo su presentación con los universitarios, una presentación en donde ni siquiera sudó el uniforme, no tuvo problema alguno.

América se queda en el primer lugar del grupo A, con cuatro puntos, a la espera de lo que suceda mañana con Cruz Azul y Toluca, Pumas gana su primer punto después de la revolcada que le puso la Máquina en el primer juego.

El Universidad deberá de cuidar bien a sus futbolistas, sus centrales; Freire y Quintana salieron golpeados, por parte de las Águilas, parece que no hubo nada que lamentar y hasta Viñas vio juego por unos minutos.

Y lo mejor de todo es que por fin, la luz no se fue en el estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.