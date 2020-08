Pumas y Monterrey empatan en trepidante duelo

Ciudad Universitaria fue el escenario para un intenso empate entre los Pumas de la UNAM y los Rayados de Monterrey la noche de este miércoles. En un duelo que se caracterizó por la movilidad y verticalidad, ambas escuadras no pudieron superarse y empataron a 1-1, con dos goles conseguidos por medio de la pena máxima.

El primer tiempo se caracterizó por la poca recuperación del balón en medio. En este sentido eran Matías Kraneviter, por la Pandilla, y Andrés Iniestra, por los Universitarios, los contenciones clavados que buscaban dar solvencia a un medio campo adelgazado, lo cual propicio la ida y vuelta de las acciones, aunque sin claras oportunidades de gol.

En una de sus incursiones ofensivas, el lateral puma Alan Mozo sufrió un derribo en el área que el árbitro Diego Montaño dio como penalti. Juan Ignacio Dinenno lo cambió por gol con un tiro raso al minuto 42.

Para la segunda mitad, Antonio Mohamed modifica a su equipo y saca del campo a Miguel Layún, para dar entrada al "Toro" holandés Vicent Janssen, sustitución que tuvo dividendos inmediatos. Y es que apenas al minuto 49 Funes Mori tuvo un mano a mano con Alfredo Talavera, en donde el atacante argentino no pudo reaccionar y el balón le quedó largo, pero daba el primer aviso. Para el 51 Janssen también tuvo su oportunidad frente al arco pero falló de misma forma, aunque los mensajes ya habían llegado.

Fue al minuto que 60 que el mismo Alan Mozo cometió una falta al derribar con su brazo a Janssen, quien cayó dentro del área. El segundo penal de la noche fue cobrado por Nico Sánchez, quien no se intimidó ante las provocaciones que a Alfredo Talavera le costaron una tarjeta amarilla previo al cobro.

Sería al minuto 72 cuando Janssen tuvo una clara oportunidad, pues tras recibir el balón y evadir al arquero felino, su disparo fue hacia fuera aún con la portería abierta. Pumas tuvo la suya hasta el 91, cuando Dinneno tenía el marco libre tras un rebote en tiro de esquina, pero por más que estiró su reacción no fue suficiente. Así el empate quedó sentenciado.

Con el resultado los felinos comparte la primera posición del campeonato con los Tigres, quienes tienen mejor diferencia de goles, con 8 puntos. Por su parte Monterrey se ubica en octava posición con apenas 6 unidades. Para la jornada 5, Pumas visitará al Mazatlán, mientras que Rayados recibirá al Necaxa.