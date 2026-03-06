logo pulso
Qatar no suelta la Finalissima

Aún planea albergar el duelo entre Argentina y España pese a la guerra

Por AP

Marzo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Qatar no suelta la Finalissima

NYON.- La UEFA aún planea que Qatar alberga este mes la Finalissima entre Argentina y España, incluso mientras el emirato es blanco de misiles iraníes en la guerra cada vez más amplia en Oriente Medio iniciada por Israel y Estados Unidos.

"Por el momento, no se están considerando sedes alternativas", dijo la UEFA el jueves sobre el partido programado para el 27 de marzo entre los campeones vigentes de Sudamérica y Europa, en un probable duelo entre Lionel Messi y Lamine Yamal.

"Se prevé una decisión final hacia finales de la próxima semana", añadió el ente rector del futbol europeo, que organiza el partido junto con la CONMEBOL, su contraparte de Sudamérica.

Argentina y España deben jugar en el estadio de Lusail, que fue sede de l a épica final del Mundial de 2022. Argentina se impuso una tanda de penales contra Francia después de que Messi anotó dos veces y Kylian Mbappé firmó un triplete en un trepidante empate 3-3 en los 90 minutos reglamentarios y la prórroga.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Qatar mantiene relaciones estrechas con la UEFA. Su principal dirigente futbolístico, Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain, propiedad de Qatar, es miembro del comité ejecutivo de la UEFA.

"Las conversaciones continúan con los organizadores locales, que han hecho un enorme esfuerzo para que el partido sea un éxito", dijo la UEFA.

Si Qatar representa un riesgo de seguridad demasiado alto para albergar el partido, podría trasladarse a España o a otro lugar de Europa, donde están radicados casi todos los jugadores de ambas selecciones.

La primera Finalissima se disputó en el estadio de Wembley, en Londres, en junio de 2022. Argentina y Messi vencieron 3-0 a Italia.

