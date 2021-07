"Que árbitros detengan la violencia", pide "Tecatito"

Aunque tratan de olvidar las quejas contra el arbitraje tras el duelo ante Trinidad y Tobago, los jugadores de la Selección Nacional siguen molestos con el juego violento de algunos rivales de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

Así lo dejó ver Jesús Manuel Corona, quien fue otro de los elementos tricolores que sufrieron constantes patadas por parte de los trinitarios.

"Eso sí provoca un poco de frustración [las patadas], lo comentábamos mucho, si el árbitro nos cuidara un poco más antes de tres, cuatro patadas, hubiera mostrado amarilla o les hubiera dicho algo, ellos se calmaban e intentaban no llegar tarde", dijo.

De lo sucedido con Hirving Lozano, el "Tecatito" aseguró que "a todos nos conmovió mucho su estado físico, es una baja muy importante, pero lo más importante es que esté bien para que se recupere lo más pronto. Estamos bien, lo vamos a hacer por él, por nosotros y por todos los mexicanos".

Con relación al grito discriminatorio, el técnico Gerardo Martino explicó que "como mensaje me parece redundante darlo otra vez, me parece que se da permanentemente de los futbolistas, del cuerpo técnico, de los periodistas. Más mensajes es imposible hacer, la solución está del lado de la gente".