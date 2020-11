"Qué bueno que abran el estadio, pero no es el momento"

A Miguel Herrera, técnico del América, le gusta la iniciativa del Guadalajara de abrir el estadio para el juego de ida por los cuartos de final, pero de la misma forma, el "Piojo" piensa que no es momento de que la gente vuelva a los partidos, debido a la pandemia de Covid-19.

"A nosotros como jugadores y parte del cuerpo técnico nos encanta que la gente esté en el estadio", dijo en declaraciones a TUDN, pero, añadió: "Creo que no es momento de aglutinar a la gente".

Herrera continuó: "Pero lo están haciendo muy bien, con una capacidad del 15 por ciento, me parece que es muy poca (afición) en un estadio como el de Chivas, al que le caben cerca de 50 mil. Entrarán alrededor de siete mil 500 personas, bien repartidas y bien distribuidas da la impresión de que podría arrancar".

Pero en su siguiente frase, volvió a decir que no era lo indicado abrir las puertas de los estadios: "Aunque la situación no da ahorita para ir a un estadio, lo que la gente quiere es estar en un estadio de futbol y más en un juego tan atractivo como lo es el del día miércoles".

La directiva del Guadalajara anunció que abrirá en un 15 por ciento el estadio Akron para el juego de ida ante el América, a pesar de que el semáforo epidemiológico de Jalisco se encuentra en color naranja. Las autoridades del gobierno federal no están de acuerdo con esta situación, y han pedido a la gente que no acuda al inmueble ubicado en Zapopan.