Que envenené a Jorge (Vergara) y denuncias en FGR son campañas en mi contra: Angélica Fuentes

Después de cuatro años fuera de México, Angélica Fuentes Téllez regresa con un proyecto en apoyo a las mujeres, pero del cual poco se conoce porque una nueva campaña en su contra ha acaparado los medios, denuncia la empresaria. Por un lado, la Fiscalía General de la República (FGR) comenzó una investigación en su contra presuntamente por posibles delitos financieros, y por el otro, enfrenta acusaciones de un supuesto envenenamiento a Jorge Vergara y de que quiere apoderarse de Omnilife y el Club Deportivo Guadalajara.

"Lo de que yo envenené a Jorge (Vergara) es parte de una campaña de desprestigio en mi contra. Yo no puedo hablar de la salud de Jorge, solamente sé que su familia dijo que había fallecido de un ataque al corazón, pero me llamó mucho la atención que después de que Jorge muere un reportero de deportes de Los Ángeles retoma una nota que en 2015 sacó el mismo Jorge y entonces me empiezan a llamar asesina", cuenta Fuentes, quien estuvo casada con Jorge Vergara (2008-2015) y con quien procreó a sus hijas Valentina y Mariaignacia.

La empresaria de 56 años habla en entrevista sobre su regreso empresarial a territorio mexicano y de las difamaciones que, a cuatro años de su divorcio, continúan y con más fuerza:

"¿Por qué está campaña de difamación en mi contra después de que Jorge murió?, ¿qué esconden?, ¿tienen miedo que salga alguna verdad a la luz pública que han sido capaces de llevar a ese extremo esa mentira?, eso es lo único que puedo pensar que esté sucediendo".

Jorge Carlos Vergara Madrigal, presidente fundador de Grupo Omnilife Chivas, falleció el 15 de noviembre a los 64 años de edad a causa de un paro cardiorespiratorio en Nueva York, Estados Unidos. El empresario controló el club deportivo de las Chivas, uno de los más emblemáticos de México, y a partir de ahí se convirtió en un controvertido directivo que durante años provocó a los rivales, a veces con burlas, y protagonizó numerosas polémicas.

En junio de este año, Jorge Vergara se hizo a un lado de Chivas y dejó la presidencia en poder de su hijo Amaury.

Sobre las versiones que afirman que Angélica Fuentes pretende apoderarse de las Chivas, la empresaria responde que no tiene ninguna intención en quedarse con el noveno club deportivo más valiosos de América y cuyo valor se estima en 5 mil 681 millones de pesos.

"Es increíble todo lo que la gente dice, pero si en algún momento me llega a volver a interesar incursionar dentro del futbol pues hay muchos equipos y no nada más en México, ya se dará a conocer si en algún momento decido hacer algo así", asegura.

Sentada en la terraza de un edificio de Polanco, la empresaria celebra el empoderamiento de la mujer en los últimos años y ve con ánimo las recientes manifestaciones en México y el mundo. Sabe que sin importar religión, color de piel, nivel educativo o clase social, las mujeres llevan la peor parte en todos los ámbitos.

"Yo admiro a las mujeres que se han atrevido a levantar la voz, yo soy una de ellas, yo admiro a las mujeres que no se quedan calladas porque la voz de una es la voz de todas. Yo creo que en México la mujer cada día despierta más y ya no está dispuesta a que la sigan violentando, pareciera que somos ciudadanas de segunda clase. Es momento de que más mujeres despertemos y de que más hombres también se sumen a este grito de las mujeres", señala.

La trayectoria empresarial de Angélica Fuentes es una sucesión de éxitos. Después de 20 años de dirigir Grupo Imperial, la distribuidora de gas natural más importante del norte del país, en 2007 fue contratada para reorganizar las finanzas de la empresa de ventas multinivel Omnilife, base de un imperio que incluye al aún lucrativo club de futbol Chivas Rayadas de Guadalajara, uno de los más tradicionales de México.

Angélica Fuentes se convirtió luego en copropietaria de Omnilife-Angelissima-Chivas. Bajo su dirección Omnilife se convirtió en una de las pioneras en impulsar medidas de equidad de género.

En 2013, Fuentes fue incluida en una lista de las 50 empresarias más exitosas de América Latina y, en 2014, la revista Forbes la calificó como la quinta más importante de México. A este perfil de empresaria triunfadora se sumó, también en 2014, el de filántropa global luego de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la nombró representante de la campaña "Girl Up", dedicada a crear programas para mujeres adolescentes. En enero de 2015 fue panelista en el Foro Económico Mundial de Davos.

Sin embargo, no todo en la vida de Fuentes han sido éxitos. La empresaria recuerda el calvario que ha vivido desde su divorcio con Jorge Vergara.

"Desde la mujer empresaria nunca lloré por lo que estaban diciendo de mí, pero sí lloró Angélica la madre y varias veces", cuenta Angélica con la voz entrecortada. "Me separaron de mis hijas seis meses y solo las podría ver una hora al día. Hubo varias cosas que a mis hijas les tocó vivir porque así exigieron las circunstancias de las que fui yo objeto para lastimarme y destruirme".

Sobre la investigación que le sigue la Fiscalía de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, Fuentes Téllez prefiere no hablar y esperar a que sus abogados informen, aunque se muestra confiada en que las autoridades le harán justicia: "Yo creo que la Fiscalía está dirigida por alguien muy recto, su trayectoria lo dice y espero que se haga justicia y que la verdad se respete".

-Vuelves a México después de cuatro años en un momento en el que, por un lado, la FGR comenzó una investigación en tu contra presuntamente por posibles delitos financieros, y por el otro vuelves justo en la muerte de Jorge Vergara. Hay una versión que circuló en medios deportivos donde te acusaban de haber envenenado a Jorge Vergara. ¿Qué dices de estas acusaciones?

–Lo que está sucediendo con la investigación de la FGR es parte de la campaña de desprestigio que se hizo en mi contra, no nada más mediática, se hicieron muchas cosas no muy correctas en lo que me tocó vivir en la parte jurídica en este país. Mis abogados están trabajando en ello para poder aclararlo en su momento.

Respecto al tema de que regreso a México en la muerte de Jorge Vergara no es así, yo regresé a México en octubre del año pasado y luego volví en noviembre un par de días, y ya regresé de una forma cotidiana a partir de enero de este año, entonces ya tengo viniendo a México cada mes. Jorge muere dos días después de que me hacen la primera entrevista con Adema Micha y CNN.

Sobre la muerte de Jorge yo puedo decir que espero que esté descansando en paz, que su familia encuentre consuelo. Yo estoy apoyando a mis dos niñas, fue algo muy difícil para mí cuando me enteré porque me entró un dolor muy fuerte al darme cuenta que había fallecido el papá de mis hijas, primero porque él tenía tres años y medio que no las veía y no porque yo no lo dejara, que esa fue otra mentira, jamás le impedí a Jorge verlas, por el mayor que le tengo a mis hijas nunca separaría al otro 50 por ciento de ellas que es su papá.

¿Por qué Jorge decidió no verlas?, eso es algo que él se lleva y muy en el fondo del corazón de mis hijas se quedarán siempre las ganas de una llamada, de un te quiero, de un perdóname, sin embargo, para mí es importante que se queden con la parte positiva que vivimos en familia.

Lo de que yo envenené a Jorge es parte de una campaña de desprestigio en mi contra. Yo no puedo hablar de la salud de Jorge, solamente sé que su familia dijo que había fallecido de un ataque al corazón, pero me llamó mucho la atención que después de que Jorge muere un reportero de deportes de Los Ángeles, que es donde yo vivo con mis hijas, retoma una nota que en 2015 sacó el mismo Jorge y entonces me empiezan a llamar asesina, a unos niveles peores de los que ya habían generando en mi contra, pero ahora diciendo que yo asesiné a Jorge.

Yo medito todos los días y empecé a analizar por qué seguían con algo tan terrible sin fundamento alguno, donde las mentiras ya se van a una pésima telenovela, ¿por qué está campaña de difamación en mi contra después de que Jorge murió?, ¿qué esconden?, ¿tienen miedo que salga alguna verdad a la luz pública que han sido capaces de llevar a ese extremo esa mentira?, eso es lo único que puedo pensar que esté sucediendo.

–¿Sospechas de alguien que esté detrás de esta campaña?

–No tengo idea de quién esté detrás de esta campaña que sigue afectando mi imagen con difamaciones, en aquél entonces (en la otra campaña de difamación) era muy público ver quién estaba en esa campaña.

–Siguiendo con el tema de Jorge Vergara, con él tuviste a tus dos hijas, ¿vas a pelear por su herencia?

–Primeramente quiero resaltar algo que he dicho anteriormente, yo le estoy profundamente agradecida a Jorge porque me dio los dos tesoros de mi vida, que son Valentina y Mariaignacia. En cuanto a la herencia, yo simple y sencillamente espero que haya justicia.

–¿Te quieres quedar con las Chivas y Omnilife como muchos han acusado?

–Es increíble todo lo que la gente dice, pero si en algún momento me llega a volver a interesar incursionar dentro del futbol pues hay muchos equipos y no nada más en México, ya se dará a conocer si en algún momento decido hacer algo así.

Respecto a Omnilife, que son ventas directas, yo lo único que te puedo decir es que yo he regresado a México con proyectos específicos, uno de ellos es MUVOP, una microfinanciera para mujeres donde se da un curso de capacitación en línea de educación financiera y autofinanciamiento a la mujer. Se dan créditos a mujeres asalariadas y a mujeres que tiene una micro y pequeña empresa.

Yo quiero colocar a MUVOP como la financiera de las mujeres de la venta directa en este país, porque si bien es cierto que muchas mujeres están en la venta directa, se requiere de créditos. Yo tuve una empresa que se llamaba Angelissima, tenía a 70 mil mujeres haciendo negocios en nueve países y esa empresa la cerraron sin que yo tuviera nada que decir al respecto.

Yo sé quiénes son estas mujeres (de la venta directa), son mujeres que tienen dependencia financiera, yo les llamaba en Omnilife y en Angelissima empresarios, porque un empresario se define como aquellos que trabajan para sí mismos, tuvieron muchos años diciéndoles distribuidores, pero yo llegué a acuñar este palabra de empresarios.

Quiero que MUVOP sea la financiera para las mujeres de la venta directa, para que sigan teniendo esa independencia porque al final del día les da algo muy importante: la posibilidad de erradicar muchos de los males a los que la mujer se enfrenta, que es la violencia.

–¿Platícanos un poco más de este proyecto?

–Ahorita estamos en la Ciudad de México, Estado de México y Querétaro, donde están las oficinas, pero por supuesto que pretendo que se expanda a lo ancho y largo de la República.

–En México y a nivel mundial esta ola feminista y de empoderamiento de las mujeres está cobrando mayor fuerza. Sabemos que tú eres una mujer que toda tu vida ha abogado por la igualdad de género y en lo personal te ha tocado vivir experiencias de agresiones. ¿Qué opinas del papel de la mujer en México?

–Es cierto que cada día se le da mucha más luz al tema de la violencia en contra de la mujer, sobretodo por la exigencia misma de la mujer con las marchas. A mí me causa molestia y no entiendo cómo los medios de comunicación se enfocan más en que si mancharon o trataron de destruir un monumento en lugar de ver la raíz del problema que la mujer vive constantemente por ser mujer, que es violentada fisicamente, verbalmente, sexualmente, psicológicamente, a muchísimas las han matado. Se debe de destacar el problema de la violencia hacia las mujeres porque todo lo que han hecho en los monumentos, y con ello no es que esté de acuerdo con el vandalismo, sé que es mucha la frustración de tantos años de no ser tomadas en cuenta, de no tener espacios donde se sientan seguras, porque todas las pintas a los monumentos las puedes quitar con agua, químicos, pero no puedes hacer lo mismo con la mujer que ha sufrido violencia física y sexual, la parte física se va, pero las heridas del alma no se van, esas se quedan y viven contigo siempre. Tratas de sanarlas, pero no todo mundo tiene la posibilidad de hacerlo.

Yo admiro a las mujeres que se han atrevido a levantar la voz, yo soy una de ellas, yo admiro a las mujeres que no se quedan calladas porque la voz de una es la voz de todas, yo creo que en México la mujer cada día despierta más y ya no está dispuesta a que la sigan violentando, pareciera que somos ciudadanas de segunda clase. Es momento de que más mujeres despertemos y de que más hombres también se sumen a este grito de las mujeres.

Cada quien desde nuestra trinchera podemos hacer muchas cosas, el sector empresarial no necesita de ninguna ley para generar cambios internos en sus empresas para darles profundidades a las mujeres. Por ejemplo, darle a la mujer los 90 días después de sus embarazo y también a los hombres, yo leudaba dos semanas antes de que fuera una ley. Obviamente desde el Gobierno se puede hacer algo, aún y cuando yo veo que el tema de equidad de género no es una prioridad en la agenda, se podría cambiar y serlo.

La mujer puede apoyar en la eliminación de la violencia una vez que es tomada en cuenta, es un ente en la vida del país. La mujer invierte en tres cosas principales: educación, salud y nutrición de los hijos. Cuando una mujer se empiedra empiedra a una familia y por ello tiene la posibilidad de empedrar a toda una comunidad.

–Hablando de estas agresiones hacia las mujeres, tú has vivido una campaña en tu contra, ¿cómo les ha afectado a ti y a tus hijas?

–Fue una campaña de desprestigio que inició hace años y en todos los medios. Ha sido la experiencia más dolorosa que yo he vivido en mis 56 años de vida. Te puedo decir que cada quién decide cómo enfrentarlo, yo tuve dos opciones, o quedare en mi casa, taparme con las cobijas y llorar por todo lo que decían de mí, o elegirme a mí y a mis hijas y seguir adelante creando proyectos.

Fue difícil para mi familia también, mi mamá tenía un cáncer y falleció en septiembre de 2015 y yo no podía ir a verla, solo la veía cuando se iba a hacer sus tratamientos de quimioterapia a El Paso, Texas. Fue difícil para ella, lo único que me decía era: nunca permitas que te quiten a tus hijas, ellas te necesitan. Eso fue lo que me dijo casi casi antes de morir.

Para mi papá y mis hermanas ha sido difícil ver cómo atacan a una madre. Para mis hijas ha sido difícil en muchos aspectos, pero yo he tratado por todos los medios de protegerlas, ellas estaban muy chicas cuando inició toda la campaña de difamación, Mariaignacia tenía 2 años y medio y Valentina, 4.

Desde la mujer empresaria nunca lloré por lo que estaban diciendo de mí, pero sí lloró Angélica la madre y varias veces. Me separaron de mis hijas seis meses y solo las podría ver una hora al día. Cuando mi hermana llegaba por las niñas para llevárselas a Juárez yo les ponía el cinto de seguridad en sus sillitas y lloraban y decían ´mami, no me quiero ir´, y yo las obligaba a irse de nuestra casa, y eso me duele en el corazón, lastimó mucho a mis hijas (dice con voz entrecortada). Hubo varias cosas que a mis hijas les tocó vivir porque así exigieron las circunstancias de las que fui yo objeto para lastimarme y destruirme.

–Después de todo lo que les tocó vivir a ti y a ti hijas, ¿cómo recuerdan ellas a Jorge Vergara?

–Yo tengo en mi computadora todos los videos y fotos desde que conocí a Jorge, al principio fueron años con mucho amor, a mí me encantaba trabajar con Jorge y a él también conmigo, y todo eso está guardando y mis hijas entran y ven esos recueros y yo se los permito porque al final del día es su papá y es fundamental que ellas entiendan que la separación de nosotros no tuvo que ver en nada con ellas dos.

Yo tengo los álbumes de cuando Jorge y yo nos casamos en la India, de los bautizos, de cuando íbamos a las fiestas, y ahí están para que ellas los vean. Ahora que Jorge falleció yo les dije: vamos a pensar en cosas bonitas de papá, vamos a ver algunos videos y fotos. Primero estaban resistentes a hacerlos, pero al final del día es su papá y quiero que se queden con bonitos recuerdos de él.

Mucha gente me preguntó que por qué no había yo hablando durante todos estos años, pero Jorge y la gente que lo rodeaba se encararon de destruir el 50 por ciento de lo que hace a mis hijas ser quienes son, que soy yo. Yo no iba a entrar en ninguna guerra mediática, pero tampoco iba a entrar a destruir el otro 50 por ciento que las hace ser quienes son, y ese es su papá.

–La investigación que te sigue la FGR no afecta al proyecto que vienes a realizar en México?

–No, en realidad yo no quería invertir en México, sin embargo, decidí que México me había dado muchas cosas, cuatro años me dio la espalda, pero antes de esos años me dio la oportunidad en la empresaria que me convertí porque mi carrera empresarial no empieza ni termina con Omnilife, con Chivas o Angelissima, Jorge no me hizo una empresaria como también se dijo.

–¿Confías en el actual Gobierno federal y el Fiscal para esta investigación que se te sigue?

–Yo creo que ha habido cambios en el Poder Judicial porque estaba muy viciado, no había un Estado de derecho en este país. Yo espero y quiero pensar que están trabajando en ello para que poco a poco empiece este país a hacer justicia a los ciudadanos.

Yo creo que la Fiscalía está dirigida por alguien muy recto, su trayectoria lo dice y espero que se haga justicia y que la verdad se respete.