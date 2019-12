Qué hará el América mientras Rayados se va al Mundial de Clubes

Miguel Herrera entendió que la final del Apertura 2019 tiene que jugarse después de la Navidad, un parón de 18 días, pero eso no le evitó lanzar una sugerencia a la Liga MX. El América tiene que esperar más de dos semanas al Monterrey, el otro clasificado a la disputa por el título del futbol mexicano, que competirá en el Mundial de Clubes.

"Si se hubiera hecho una fecha doble más, a lo largo del torneo, ya hubiéramos terminado. El Monterrey estaría viajando hoy, más tranquilo por el cierre del certamen; nosotros estaríamos de vacaciones. Vamos a terminar el 30 y el próximo certamen empieza el 10 de enero; es complicado", comentó el entrenador de las Águilas, previo al sorteo de la ronda de eliminación de la Liga de Campeones de la Concacaf.

La final de ida está programa para el 26 de este mes y la vuelta para el 29. "Con todo respeto para el señor Herrera, eso ya estaba establecido en el reglamento", le respondió Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX.

Con un calendario de 18 días antes de enfrentar a los Rayados, los de Coapa trabajarán "como si prepararíamos un partido normal", explicó Herrera, y buscan un equipo para organizar un duelo amistoso en las instalaciones del club. "Todavía no tenemos rival, pero lo encontramos", señaló el técnico.

Sobre la posibilidad de que la pausa afecte el ritmo del América, que viene de remontar dos marcadores sobre Tigres y Morelia, Herrera apuntó que los Rayados tampoco la tienen fácil, ya que tendrán desgaste físico antes del choque en el estadio BBVA.

"A los dos equipos nos perjudica. Ellos tienen un viaje largo y estarán en competencia, ojalá que les vaya muy bien. De verdad quiero que hagan un buen desempeño. Si llegan después de una mala situación, su mentalidad puede bajar", explicó Miguel, quien estará en su sexta final en Primera División, cuarta como timonel azulcrema.

Federico Viñas, figura de las Águilas en esta Liguilla, fue convocado por la selección uruguaya Sub-23, que tendrá una concentración este mes, previo al preolímpico de la Conmebol, pero no realizará el viaje a su país. Renato Ibarra será evaluado mañana por una lesión que lo obligó a salir el domingo tras anotar el primer gol sobre el Morelia.