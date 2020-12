¿Qué necesitan equipos mexicanos para avanzar en "Concachampions"?

Esta semana se reanuda la Liga de Campeones de la Concacaf que fue interrumpida en Cuartos de Final debido a la pandemia provocada por el coronavirus en todo el mundo.

Tres equipos mexicanos buscan el pase a semifinales y esto es lo que necesitan para avanzar a la antesala de la final.

Cruz Azul

La Máquina es el único equipo que no disputar la ida de los Cuartos de Final, entonces su duelo frente al LAFC será sólo a un partido en el que el ganador avanzará y enfrentará al ganador de la llave entre América y Atlanta United.

América

Las Águilas llevan una ventaja de 3-0 frente al Atlanta United, así que en duelo de vuelta necesitan no perder por más de tres goles para acceder a la siguiente ronda.

Tigres

Tigres sacó una ventaja de 1-0 en su visita a Nueva York, por lo que un empate o triunfo le daría el pase a la semifinal del torneo. Si accede enfrentaría en semifinales al ganador de la llave entre Olimpia y el Impact Montreal.



Partidos:



Martes 15 de diciembre 21:30 horas

Tigres vs Nueva York City



Miércoles 16 de diciembre 19:00 horas

América vs Atlanta United



Miércoles 16 de diciembre 21:00 horas

Cruz Azul vs LAFC