¿Qué necesitan los equipos para avanzar en la Champions League?

El torneo más importante del mundo a nivel de clubes está de regreso después del parón en el certamen y en las diferentes ligas del mundo debido a la pandemia provocada por el Coronavirus. La Champions League vuelve a la actividad este 7 de agosto.

Con cuatro equipos ya clasificados a los Cuartos de Final (PSG, Atlético de Madrid, Leipzig y Atalanta), otros ocho buscan su pase a la siguiente ronda con la vuelta de los Octavos.



¿Qué necesitan?



Juventus vs Olympique de Lyon

Juventus. Ganar por dos o más goles de diferencia. Si lo hace por 1-0, habrá tiempo extra.?Olympique de Lyon. Ganar, empatar o perder por un gol de diferencia, siempre y cuando anote.



Manchester City vs Real Madrid

Manchester City. Ganar, empatar o perder 1-0.?Real Madrid. Ganar por dos o más goles de diferencia. Si lo hace por uno, tiene que ser de 3-2 para arriba. Si gana 2-1, habrá tiempo extra.



Bayern Munich vs Chelsea

Bayern Munich. Ganar, empatar o perder hasta por dos goles de diferencia. Si cae 3-0, habrá tiempo extra.?Chelsea. Ganar por cuatro o más goles de diferencia. Si lo hace por tres, debe ser de 4-1 para arriba.



Barcelona vs Nápoli

Barcelona. Ganar o empatar 0-0.?Nápoli. Ganar o empatar de 2-2 para arriba. Si empatan 1-1, habrá tiempo extra.