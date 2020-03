¿Qué pasa si ya tenías boletos para los Juegos Olímpicos 2020?

Esta semana se anunció que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se posponen para el próximo año a causa del coronavirus Covid-19; el mayor evento deportivo estaba programado para realizarse del 24 de julio al 9 de agosto. Y, como seguramente ya habrás pensado, el turismo es uno de los múltiples ámbitos donde esta decisión tendrá efectos.

Todavía no se sabe cuáles serán las nuevas fechas para los Juegos. Apenas este jueves se llevó a cabo una primera reunión entre los organizadores para saber cómo se procederá.

De acuerdo con "The Telegraph", los boletos actuales serán válidos para los Juegos Olímpicos una vez que haya nuevas fechas. Su recomendación es esperar hasta que se anuncien los cambios.

Según expertos consultados por el diario británico, lo más seguro es que cada touroperador autorizado ofrezca la oportunidad de reagendar tu viaje o pedir un reembolso.

Cartan Global, la empresa autorizada en México para vender boletos de los Juegos Olímpicos, publicó un comunicado el 24 de marzo en su sitio web. En él indica que todavía no tienen detalles para compartir, pero se pondrían en contacto inmediatamente con todos sus clientes. Añade que si adquiriste un paquete de viaje con ellos consultes directamente al agente de ventas con el que trataste, y si compraste solo boletos envíes tus preguntas al correo electrónico tickets@cartan.com. Apenas el 23 de marzo había comenzado la venta de una tanda de boletos para mexicanos.

Si ya tenías vuelo y hotel...

Nick Trend, especialista en derechos de consumidor de viajes para "The Telegraph", asegura que deberías esperar hasta que la fecha inicial de los Juegos Olímpicos se acerque para ver si aún hay restricciones en vuelos. Si los vuelos internacionales se han normalizado tal vez no puedas obtener un reembolso, a menos que tu seguro de viaje lo cubra; sin embargo, es posible que puedas posponer tu viaje hasta 2021.

La misma regla podría aplicar para los hoteles, pues varias cadenas de alojamientos han impuesto políticas flexibles ante la contingencia. Todo dependería de si las restricciones de viaje se extienden por más tiempo.