¿Qué pasará con la tabla de cocientes del Clausura 2020?

Tras la cancelación del torneo de Clausura 2020, lo único que quedó pendiente fue la tabla de cocientes pese a que no habrá descenso en los próximos cinco años.

Y es que los últimos lugares de la tabla porcentual tendrán que pagar una importante cantidad de dinero como "castigo".

La decisión de la Liga MX es que no habrá modificaciones en las actuales posiciones, y se contarán los enfrentamientos que ya se disputaron en la campaña que se canceló.

Por citar un ejemplo, los tres puntos que logró Cruz Azul ante América que jugaron en la jornada 10 están reflejados en la porcentual y no habrá modificación alguna.

Y el próximo enfrentamiento que disputen bajo las mismas circunstancias, es decir, las Águilas de local ante La Máquina de visita solo estarán en juego los tres puntos de la tabla general y otros tres de la porcentual.

Así se contabilizan los 90 resultados de los partidos que se disputaron durante el torneo de Clausura 2020.?Pero aquellos partidos que no se realizaron, entonces contarán doble para la tabla porcentual.

Por ejemplo, el partido entre Guadalajara ante América no se realizó y cuando se enfrenten ya sea en el Apertura 2020 o Clausura 2021 en el estadio Akron, se jugarán los tres puntos de la clasificación, pero estarán en juego seis unidades para la porcentual.

Así la Liga MX resolvió la situación de la tabla de cocientes.