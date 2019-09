¿Qué separa a Cruz Azul de Antonio "El Turco" Mohamed?

Antonio Mohamed es la primera opción de Cruz Azul, luego de la salida del portugués Pedro Caixinha. Incluso, el contacto con el "Turco" ya existía por cualquier eventualidad en el banquillo cementero; sin embargo, hay riesgo de no concretarse por un tercero involucrado.

Ahora que la posibilidad está abierta para regresar a dirigir a la Liga MX ¿por qué el estratega no da el "sí" inmediato?

Mohamed lo anticipó hace un par de días, en charla con Fox Sports Argentina, al señalar que no se quedaría en Argentina y que hay interés por él en el balompié estadounidense, pero sin especificar si se trataba de la Major League Soccer (MLS).

"Es difícil que me quede acá [en Argentina], ya tuve un par de propuestas, pero estoy esperando una cosa de Estados Unidos o de México", admitió el entrenador.

Incluso, el estratega dejó ver que la decisión que tome no será únicamente por lo económico.

"Estoy esperando alguna ciudad linda", agregó.

Como timonel en México, Mohamed ha conquistado dos títulos de Liga, con Tijuana y América, este último bajo la gestión de Ricardo Peláez, actual dirigente del Cruz Azul y con quien tuvo diferencias durante su relación con las Águilas. También llevó al Monterrey a levantar una Copa MX.