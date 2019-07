¿Qué sigue para el Tri después de ganar la Copa Oro 2019?

Chicago, Illinois.- Luego de ganar la Copa Oro, la Selección Mexicana ya tiene agenda para el segundo semestre del 2019, con el comienzo de la Liga de las Naciones de Concacaf como la segunda prueba importante para el "Tata" Martino y su plantel.

Pero antes, en septiembre, el Tricolor aprovechará la Fecha FIFA para enfrentarse a Estados Unidos en un amistoso en Nueva Jersey el día 6, en lo que podrá ser la revancha de los vecinos tras perder este domingo frente a México en el torneo de Concacaf.

Cuatro días después, el 10 de septiembre, el Tata Martino enfrentará al combinado de su país, la Albiceleste que dirigió hace un par de años en un amistoso en San Antonio, Texas, con la probable presencia de Lionel Messi y demás figuras argentinas.

En octubre, el día 7, Mexico debutará como visitante en la Liga de la Naciones contra Bermudas en la ciudad de Hamilton y después recibirá por ese mismo torneo a Panamá en el Estadio Azteca el 15 de ese mes, en lo que será el primer partido de Martino ante la afición azteca en territorio nacional.

La Fase de de Grupos de la Liga de las Naciones culminará en noviembre con la visita a Panamá en el Estadio Rómel Fernández el día 15, para luego ser local el 19 en sede por confirmar dentro de tierras aztecas.

"Con cinco o seis meses que llevamos al frente de la Selección, hay otros objetivos secundarios que no se pueden perder de vista porque se trata de un proceso de cuatro años, hay que trabajar con la mirada cercana pero también con la lejana", aseguró Gerardo Martino previo a la Final de Copa Oro.

Y es que a mediano plazo llegarán las instancias decisivas de la Liga de las Naciones, con Semifinales y Final en marzo del 2020, año en el que durante el Verano podría haber "vacaciones" de torneos oficiales, como hace mucho no sucede, debido a que no habrá Copa Oro como sí una Copa América en la que el Tricolor no está invitado.

Es así que México podría aprovechar para tener amistosos ante equipos de gran calibre en Europa, con la mira puesta en seguir creciendo hacia Qatar 2022, cuyas eliminatorias deberían comenzar a mediados del 2021, si bien aún no se conoce a detalle el calendario.