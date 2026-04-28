Queda fuera de la Liguilla Cefor Promotora San Luis

El Cefor Promotora San Luis quedó fuera de la liguilla de la Tercera División Profesional, tras caer por marcador de 5-1 ante Saltillo Soccer, resultado que dejó el global 7-6 a favor de los coahuilenses en los dieciseisavos de final.

El encuentro, disputado en territorio de Coahuila, inició con un cuadro local decidido a remontar la desventaja. Fue al minuto 18 cuando Iván Medina abrió el marcador desde el punto penal, acercando a Saltillo en el global.

Antes del descanso, al 43´, Martín Jara amplió la ventaja con un remate dentro del área, dejando el global 5-4 aún a favor del conjunto potosino, que resistía los embates del rival. Para la segunda mitad, el partido se tornó más intenso. Al minuto 60, Edwin Rodríguez igualó el global (5-5) tras aprovechar un rebote dentro del área, encendiendo las esperanzas de los locales.

Sin embargo, Cefor reaccionó de inmediato y retomó la ventaja en el global con un gol de Víctor López, quien conectó de cabeza para el 3-1 parcial (6-5 global). La respuesta de Saltillo no tardó en llegar. Al 77´, Braulio Ordóñez volvió a empatar la eliminatoria (6-6 global) con otro remate de cabeza, dejando todo abierto en la recta final.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El gol definitivo llegó en un tiro libre ejecutado por José Rocha, quien colocó el balón en el ángulo inferior para firmar el 5-1 (7-6 global) que le dio a Saltillo Soccer el pase a la siguiente ronda.

De esta manera, Cefor Promotora San Luis se despide de la competencia tras una serie intensa y llena de emociones, donde la remontada local terminó por definir la eliminatoria.