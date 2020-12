Queman en Culiacán transporte de equipo de softbol de Sonora

Tres vehículos de la delegación sonorense de softbol fueron incendiados la noche del 12 de diciembre en el estacionamiento de un hotel, al concluir la Copa Culiacán 2020.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio, que arrasó con dos vehículos compactos y un pequeño camión que estaban en el hotel Ibis, ubicado en el bulevar Jesús Kumate, casi esquina con calzada Aeropuerto, colonia San Rafael, en Culiacán, Sinaloa.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Culiacán apagó el incendio; sin embargo, las unidades quedaron calcinadas.

En el lugar estuvieron elementos de distintas corporaciones policiacas, mientras que la comitiva de deportistas sonorenses se enteró hasta la mañana de este domingo 13 de diciembre de que su transporte había sido quemado.

A través de Twitter, la Comisión del Deporte en Sonora (Codeson) repudió la agresión.

Un total de 12 equipos sonorenses estuvieron en acción del 10 al 13 de diciembre en la Copa Culiacán de softbol de ambas ramas a desarrollarse en la capital sinaloense con la presencia de varias novenas del país.

De acuerdo con información previa al encuentro, emitida por la Codeson, nueve selecciones femeniles y tres varoniles de Sonora tendrían participación en dicho certamen de invitación.

Hubo representación femenil de Sonora en las categorías Sub 14 (cuatro equipos), Sub 16 (dos), Sub 22, Súper Master y en la Abierta, mientras que en varones en la Sub 22 (par de equipos) y en la Abierta.

El certamen cuenta con el aval de la Federación Mexicana de Softbol (FMS) y los equipos sonorenses estuvieron representando a los deportistas destacados de la "Ola Roja".