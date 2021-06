¿Quién es el barbero que provocó escándalo en la Selección de Chile?

La Selección Chilena de Futbol que está participando en la Copa América se ha visto involucrada en la polémica luego de incumplir con la burbuja sanitaria que establece el certamen sudamericano.

La misma Federación de Futbol de Chile lo dio a conocer en un comunicado en el que expresaron que "El ingreso no autorizado de un peluquero que, pese a contar con examen PCR negativo, no debió haber entrado en contacto con los jugadores".

Este barbero que llegó al hotel de concentración de "La Roja" tiene un salón en la ciudad de Cuiabá y su nombre es Luis Fernando.

Dicho personaje apareció en redes sociales de algunos futbolistas como Gary Medel, Eduardo Vargas, Arturo Vidal, Guillermo Maripán y Pablo Galdames. Luis Fernando confesó que conoce a algunos jugadores del Cuiabá, mismos que pasaron su contacto a Edu Vargas.

El exfutbolista de Tigres contactó al barbero para atenderlo y también a algunos de sus compañeros de selección.