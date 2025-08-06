¿Quién jugará en la portería de Pumas sin Keylor Navas?

Rodrigo Parra o Miguel Paul serán las opciones de Efraín Juárez para defender el arco de Pumas este miércoles ante Inter Miami, en un duelo clave de la Leagues Cup 2025.

El técnico universitario confirmó que Pablo Lara sigue sin estar al 100 % físicamente, por lo que quedó descartado para este compromiso.

Juárez expresó su plena confianza en sus porteros disponibles y también se dijo sorprendido por la reversión de la tarjeta roja a Maximiliano Falcón, quien podrá ver acción en el partido.

Pumas UNAM está a un paso de clasificar a los cuartos de final de la Leagues Cup 2025, y el boleto depende únicamente de ellos.

Con cinco puntos tras dos jornadas, los auriazules marchan en la sexta posición de la tabla general de la Liga MX, pero podrían escalar hasta el segundo lugar con una victoria este miércoles.

El equipo dirigido por Efraín Juárez sumó dos puntos en su primer duelo, al empatar 1-1 con Orlando City y ganar penaltis 4-3. En su segundo compromiso, venció 3-2 al Atlanta United en tiempo reglamentario, para sumar tres unidades más.

Además, los resultados de otros equipos le jugaron a favor:

Mazatlán FC cayó 0-2 ante San Diego FC

Tigres perdió 1-2 ante Los Ángeles FC

Esto dejó a Pumas con una gran oportunidad de meterse entre los ocho mejores.

Así avanzan

Para asegurar su pase, Pumas debe ganarle al Inter Miami. Con el triunfo, llegaría a ocho puntos y aseguraría el segundo lugar de la clasificación general.

Solo quedará pendiente saber si FC Juárez vence mañana a New York Red Bulls, lo que podría modificar las posiciones finales, pero no el pase de los universitarios.

Inter Miami también va por su boleto

El partido no será sencillo. Inter Miami también suma cinco puntos y necesita ganar para clasificar a la siguiente fase. El duelo será decisivo para ambos.

Horario y dónde ver en vivo Pumas vs Inter Miami – Leagues Cup 2025

Fecha: Miércoles 6 de agosto

Hora: 17:30 (hora centro de México)

Estadio: Chase Stadium

Transmisión: Apple TV (MLS Season Pass)

