logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡DIVERSIÓN EXTREMA!

Fotogalería

¡DIVERSIÓN EXTREMA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

¿Quién jugará en la portería de Pumas sin Keylor Navas?

Pumas e Inter Miami se enfrentan en un partido determinante por la clasificación

Por El Universal

Agosto 06, 2025 03:53 p.m.
A
Parra o Paul, el dilema en el arco

Parra o Paul, el dilema en el arco

Rodrigo Parra o Miguel Paul serán las opciones de Efraín Juárez para defender el arco de Pumas este miércoles ante Inter Miami, en un duelo clave de la Leagues Cup 2025.

El técnico universitario confirmó que Pablo Lara sigue sin estar al 100 % físicamente, por lo que quedó descartado para este compromiso.

Juárez expresó su plena confianza en sus porteros disponibles y también se dijo sorprendido por la reversión de la tarjeta roja a Maximiliano Falcón, quien podrá ver acción en el partido.

Nota relacionada:
 Lamenta Efraín Juárez no contar con Keylor Navas

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pumas UNAM está a un paso de clasificar a los cuartos de final de la Leagues Cup 2025, y el boleto depende únicamente de ellos.

Con cinco puntos tras dos jornadas, los auriazules marchan en la sexta posición de la tabla general de la Liga MX, pero podrían escalar hasta el segundo lugar con una victoria este miércoles.

El equipo dirigido por Efraín Juárez sumó dos puntos en su primer duelo, al empatar 1-1 con Orlando City y ganar penaltis 4-3. En su segundo compromiso, venció 3-2 al Atlanta United en tiempo reglamentario, para sumar tres unidades más.

Además, los resultados de otros equipos le jugaron a favor:

  • Mazatlán FC cayó 0-2 ante San Diego FC

  • Tigres perdió 1-2 ante Los Ángeles FC

Esto dejó a Pumas con una gran oportunidad de meterse entre los ocho mejores.

Así avanzan

Para asegurar su pase, Pumas debe ganarle al Inter Miami. Con el triunfo, llegaría a ocho puntos y aseguraría el segundo lugar de la clasificación general.

Solo quedará pendiente saber si FC Juárez vence mañana a New York Red Bulls, lo que podría modificar las posiciones finales, pero no el pase de los universitarios.

Inter Miami también va por su boleto

El partido no será sencillo. Inter Miami también suma cinco puntos y necesita ganar para clasificar a la siguiente fase. El duelo será decisivo para ambos.

Horario y dónde ver en vivo Pumas vs Inter Miami – Leagues Cup 2025

  • Fecha: Miércoles 6 de agosto

  • Hora: 17:30 (hora centro de México)

  • Estadio: Chase Stadium

  • Transmisión: Apple TV (MLS Season Pass)

Te puede interesar:
 Lionel Messi es baja ante Pumas

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

¿Quién jugará en la portería de Pumas sin Keylor Navas?
¿Quién jugará en la portería de Pumas sin Keylor Navas?

¿Quién jugará en la portería de Pumas sin Keylor Navas?

SLP

El Universal

Pumas e Inter Miami se enfrentan en un partido determinante por la clasificación

La razón por la que Vicente Sánchez no siguió en Cruz Azul
La razón por la que Vicente Sánchez no siguió en Cruz Azul

La razón por la que Vicente Sánchez no siguió en Cruz Azul

SLP

El Universal

Detalles sobre la participación de Vicente Sánchez en la Copa de Campeones Concacaf

Hugo Sánchez decepcionó como goleador en el Mundial de México 86
Hugo Sánchez decepcionó como goleador en el Mundial de México 86

Hugo Sánchez decepcionó como goleador en el Mundial de México 86

SLP

El Universal

La Selección Nacional México 86 encuentra en Fernando Quirarte a su hombre más determinante frente al marco rival, destacando en la defensa.

Rafa Márquez revela su perspectiva sobre la expulsión en el Mundial 2002
Rafa Márquez revela su perspectiva sobre la expulsión en el Mundial 2002

Rafa Márquez revela su perspectiva sobre la expulsión en el Mundial 2002

SLP

El Universal

El exfutbolista comparte su visión sobre el incidente que marcó su carrera