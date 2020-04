Quiere Leandro González de Xolos jugar en el Tri

CDMX.- Parece que Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana, insiste en querer llamar jugadores naturalizados. Leandro González Pirez, defensa de los Xolos de Tijuana, dijo en entrevista a TNT Sports que ha escuchado que está en la mira del "Tata" para ser convocado por el equipo de México, pero "aún no hay nada oficial".

El zaguero mencionó para la televisión de Argentina: "Escuché algunas cosas, pero no me llegó ninguna propuesta. A cada país al que voy lo trato con el mayor de los respetos, porque es lo que se merecen. La idea es ser un buen ciudadano".

Leandro González es viejo conocido de Martino debido a que jugó con él en el Atlanta United de la Major League Soccer, conjunto con el que fueron campeones.

Leandro Martín González Pirez, no ha comenzado los trámites de naturalización pero al ver que llegar a la selección de Argentina sería prácticamente imposible: "Lo pensaría si me dan los papeles y veo que no tengo chances en mi país".

González Pirez tiene 28 años y ha jugado 14 partidos con los Xolos entre Liga y Copa, ha marcado, además tres goles. Su accionar ha llamado la atención de clubes como el América, que se dice lo tiene en la mira.

Esta no sería la primera vez que Gerardo Martino deje entrever que quiere llevar jugadores naturalizados a la Selección Nacional Mexicana, ya antes le hizo algunos comentarios a Iván Marcone, cuando el volante estaba en Cruz Azul, sobre si le gustaría naturalizarse mexicano para jugar por el Tricolor.

Pero la cuestión no es tan sencilla. La FIFA ha endurecido las reglas para que un jugador defienda los colores nacionales de otro país que no sea el de origen, que van desde los años que lleva jugando en ese país y demostrar que no se naturaliza por cuestiones netamente futbolísticas.

