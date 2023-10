Quiere Paola Espinosa dirigir a la Conade

CIUDAD DE MÉXICO.- La exclavadista Paola Espinosa volvió a hablar de la falta de apoyo que tienen distintos deportistas mexicanos, situación que lamenta y por ello en su objetivo de ayudar a los atletas dejó abierta la posibilidad de algún día ser directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), cargo que actualmente tiene Ana Gabriela Guevara.

“No te digo que no, claro que me gustaría (dirigir la Conade) en algún momento cuando se pueda dar, (ahorita) no es como la meta ni el objetivo principal, el objetivo principal es apoyar a los atletas”, comentó la medallista olímpica en Beijing 2008 y Londres 2012.

Espinosa en distintas oportunidades ha expresado que la administración de Ana Guevara en Conade “es la peor”, así que aplaude que los deportistas no se queden callados.

“Ya todo el mundo lo sabe, ya no es un secreto, cada vez más atletas han alzado la voz”, dijo la exclavadista.

De hecho, al saber que sus excompañeros de disciplinas acuáticas no tienen el apoyo económico debido a los problemas con la Federación Mexicana de Natación (FMN), la exatleta también manifestó que si tiene oportunidad de ocupar algún cargo en la nueva FMN ella está dispuesta.

“Nunca me he negado a eso, al contrario, me encantaría seguir apoyando porque me gusta mucho el deporte porque me apasiona”, indicó Espinosa Sánchez.

Por el momento Paola extiende su mano a distintos deportistas con su fundación y por medio del Fondo para el Deporte (Fondep), “las ganas están de seguir apoyando a los atletas nadie mejor que nosotros sabemos lo que cuesta llegar a unos Olímpicos, los entrenamientos, el día a día las necesidades de cada, nosotros tuvimos (el apoyo) entonces nos toca apoyar”.