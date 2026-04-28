Quieren los Tigres salir victoriosos de Nashville, en semis de Concacaf

CIUDAD DE MÉXICO.- Tigres visita al Nashville, en el Geodis Park, para disputar el primer episodio en las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El equipo de Tennessee eliminó al América en los cuartos de final, por lo que no será un rival sencillo para los felinos.

Sin embargo, Guido Pizarro es "consciente de la importancia" que tienen los primeros 90 minutos, por lo que confía en que su equipo lo hará bien.

"Vamos con mucha ilusión de hacer un gran partido mañana [hoy] y poder ir a casa con un buen resultado. Será un partido muy disputado, pero entendemos lo que tenemos que hacer para cerrar [la eliminatoria] allá [Monterrey]", declaró.

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El "Conde" reconoció el nivel del contrincante, por lo que quiere que sus Tigres sean "protagonistas y jueguen bien".

"Sabemos que [el Nashville] viene haciendo las cosas muy bien, es un equipo que está muy bien trabajado, que juega mucho con el balón y es muy combativo en el terreno de juego. Entendemos que va a ser un partido muy difícil, se van a enfrentar dos grandes equipos", detalló el argentino.

El Nashville es el club que más puntos (22) y goles (21) ha sumado en la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) esta temporada, pero Rómulo Zwarg considera que los Tigres tienen una "buena defensa" que les permitirá sacar un resultado positivo en el primer capítulo.