Quiñones marca tres goles con Al Qadsiah

Uno de los mejores delanteros de la Saudi Pro League (Primera División de Arabia Saudita) es el mexicano Julián Quiñones, quien ahora se lució con un triplete en la victoria de su club, el Al Qadsiah.

El conjunto árabe se metió al Prince Hathloul Stadium para imponerse por marcador de 4-2 al Al Okhdood, todo en la Jornada 23 del campeonato, con Quiñones brillando para acercarse al inglés Iván Toney en la pelea por el título de goleo.

Julián Quiñones busca un sitio en la próxima Copa Mundial de la FIFA y por ahora se está poniendo en la mira del entrenador Javier "Vasco" Aguirre con su gran momento de forma.

El marcador se abrió a los 34 minutos de tiempo corrido, cuando Julián Quiñones, ex América y Tigres, aprovechó un rebote, pues simplemente empujó el balón con el pecho a puerta vacía.

Christian Bassogog puso el empate parcial, pero Waleed Al-Ahmed le devolvió la ventaja a los visitantes con un cabezazo que tomó a contrapié al guardameta.

Y a los 73 minutos, Quiñones facturó su doblete con un tiro por abajo del arquero.

Abdulaziz Al-Hatila puso drama al 86´ descontando la ventaja, pero Julián Quiñones no estaba para sorpresas y un minuto después puso cifras definitivas con un zurdazo dentro del área.

Con este resultado, el Al Qadisiya se mantiene en el cuarto lugar de la clasificación general con 50 puntos, a tres unidades del líder Al Hilal, aunque con un partido más disputado. Quiñones alcanzó 21 goles en la temporada, superando los 18 de Cristiano Ronaldo con el Al Nassr y quedando a dos de Ivan Toney en la lucha por el liderato de goleo.